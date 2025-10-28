Budrys: Lietuva galėtų uždaryti Kaliningrado tranzitą, jei to reikia saugumui užtikrinti

Pasak jo, toks žingsnis gali būti žengtas, jei būtų nustatytas Rusijos įsikišimas, apie tai informavus Europos Sąjungą (ES).
„Pasiliekame tokią galimybę uždarinėti tranzitą, jeigu tai mums reikalinga saugumui užtikrinti. Žinoma, informuojant Europos Sąjungos institucijas ir valstybes nares“, – LRT radijui antradienį sakė K. Budrys.
„Tačiau pati situacija turi vis tiek atitikti tam tikrus kriterijus. Vienas iš jų – tai turi būti į Rusiją nukreiptas arba su Rusijos veikimu susijęs dalykas. Tai šiandien sakyčiau, kad tai (tranzito ribojimas – BNS) yra visiškai neatmestina“, – kalbėjo ministras.
Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu ES ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais, tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad valstybė gali imtis visų priemonių dėl savo saugumo, jei tik to prireiktų.
„Niekas negali riboti Lietuvos nacionalinio saugumo priemonių, ką nusprendžiame daryti, siekdami užkardyti grėsmes, apsaugoti savo piliečius, suverenitetą, teritorinį vientisumą. Jeigu reikės, būsime tokioje situacijoje, imsimės visko, ko reikia, kad saugumą užsitikrintume“, – sakė K. Budrys.
Anot jo, Kaliningrado tranzitui jau taikomi tam tikri ribojimai dėl ES sankcijų Rusijai.
Lietuva pirmadienį – dėl pastarąją savaitę keliskart Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto veiklą oro balionų – neterminuotai uždarė paskutinius du pasienio punktus su Baltarusija. Lietuvos vadovai balionų skrydžius laiko hibridine Minsko režimo ataka.
Užsienio reikalų ministerija (URM) pirmadienį informavo, kad sienos ribojimai Kalinigrado tranzitui įtakos neturės. Svarstyti galimybę jį riboti savaitgalį pasiūlė šalies vadovas Gitanas Nausėda.
K. Budrio teigimu, dabar Lietuva prioritetą turi skirti Baltarusijai, pirmiausiai siekiant Minskui įvesti griežtesnes sankcijas, nes oro balionų padaryta žala yra susijusi „su Baltarusijos veikimu“.
Premjerei Ingai Ruginienei paprašius URM suderinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai, K. Budrys pirmadienį teigė, jog bus siekiama suvienodinti dalį Maskvai ir Minskui taikomų ribojimų.
