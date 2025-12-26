Jau aišku, kokių orų tikėtis savaitgalį

Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį žymesnių kritulių nenumatoma, dieną daug kur krituliai, vyraus nedidelis lietus, šlapdriba. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 22 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2, pajūryje 3–5 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis pustys. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, pajūryje 21–25 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Gruodžio 23 d. šalyje stebėtas nedidelis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 11 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Gruodžio 25 d. vandens telkiniuose pasirodė pirmosios ledo reiškinių formos – ledėsiai, ižas, priekrantės ledas. Plona ledo danga apsitrauks nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio).
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 4, Baltijos jūroje – 5–7 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai