Įvertino: kai kurie transformavosi į balionų ir vėjų specialistus

„Šiandien vakare vėjo kryptis vėl palanki baltarusiškiems balionams keliauti Vilniaus link. Pagal trajektorijas galima spėti, jog šiandien viskas leidžiama kažkur nuo Gardino miesto apylinkių arba tai daroma visai šalia Lietuvos pietinės sienos, – sekmadienio vakarą mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas. – Žvelgiant į orų prognozes, pirmadienį vakare situacija gali kartotis.“
Anot G. Valaikos, nuo antradienio sąlygos jau nebus palankios, bet savaitgalį ir vėl gali būti palanku tokiai veiklai vykdyti.
„Vėlgi, norint tiksliai viską žinoti reikia sekti pačius naujausius orų modelių skaičiavimus. Šiame žemėlapyje trajektorijos nupieštos jau su truputį senstelėjusiais duomenimis. Neabejoju, kad balionų leidėjai daug tiksliau viską pasiskaičiuoja ir įsivertina. Šis žemėlapis – vos 1-2 min. trukmės darbelis, šį tekstą ilgiau rašiau“, – rašė specialistas.
G. Valaika teigė sekantis informaciją apie kontrabandinius balionus.
„Pastebėjau, jog kai kurie transformavosi į balionų ir vėjų specialistus. Vis tik, norisi pabrėžti svarbų dalyką – vėjo kryptis ir greitis prie žemės paviršiaus ir skirtinguose atmosferos aukščiuose gali kardinaliai skirtis. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurių žmonės dažnokai nesuvokia ir pamatę dviem ar net trimis skirtingomis kryptimis plaukiančius debesis nusistebi, kartais prisigalvoja keistų teorijų, nors tokie procesai yra visiškai normalūs mūsų platumoje. Atmosfera nuolat maišosi, joje yra daug skirtingų savybių oro sluoksnių. Esu sakęs, kad balionų laidymas per sieną norima kryptimi ir atstumu nėra kvailių darbas. Reikia turėti pakankamai žinių ir įgūdžių, jog paleidus balionus kažkur Gardine, Lydoje ar Minske jie atkeliautų iki Vilniaus. Tikėtina, kad pastaruosius dvejus metus, kuomet vykdoma tokia veikla, dirba patyrusių žmonių grupės ir galbūt į visa tai yra įtraukti netgi kaimyninės šalies meteorologai arba kariuomenė turinti tokių specialistų“, – anksčiau rašė G. Valaika.
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prognozės, pirmadienį vėjas pietvakarių, pietų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Antradienį daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 6–11 laipsnių šilumos.
Primename, kad dėl pasikartojančių kontrabandinių balionų įskridimų iš Baltarusijos, Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai lieka uždaryti neribotam laikui. Anot premjerės Ingos Ruginienės, kariuomenė nuo pirmadienio imsis „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti.
Pasak jos, Ministrų kabinetas šią savaitę taip pat svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisinta „griežčiausia bausmė“ už kontrabandą.
„Jei anksčiau kalbėjome apie pinigines baudas ir jų didinimą, tai šiandien aptarėme, kad tai galėtų būti ir laisvės atėmimas“, – sakė I. Ruginienė.
Kaip jau rašyta, susidariusi situacija internete sukėlė emocijų bangą.
