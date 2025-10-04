Grėsme saugumui pripažintas tadžikas neišsiunčiamas iš Lietuvos, jo laisvė nevaržoma

Teigiama, kad Valstybės saugumo departamentas laiko tadžiką grėsme, nes jis, įtariama, buvo išvykęs į Siriją, kur prisijungė prie teroristinės grupuotės „Islamo valstybė“ (IS).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) teigimu, asmuo yra Lietuvoje, tačiau jis nesulaikytas, nors tarnyba yra prašiusi jo sulaikymo.
Skelbiama, kad tadžikas bent du kartus buvo išvykęs į Vokietiją, bet dėl tos pačios terorizmo grėsmės iš ten buvo deportuotas atgal į Lietuvą.
Migracijos departamento vadovė Evelina Guzdinskaitė LNK žinioms sakė, kad asmuo Lietuvoje prieglobsčio iš viso prašėsi jau penkis kartus. Anot jos, Migracijos departamentas deda pastangas tadžikui deportuoti, tačiau teismas dar nėra išdavęs tam leidimo.
Tuo metu LVAT LNK žinioms aiškino, kad tadžiko išsiuntimo sustabdymas yra tarpinis veiksmas, kol teismas nepriims galutinio sprendimo „ nepažeidžiant nei valstybės saugumo interesų, nei žmogaus teisių apsaugos standartų“.
