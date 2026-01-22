Europos čempionato starte - istorinės lygiosios su čekais

Pirmieji B grupės varžybas ant "Žalgirio" arenos parketo pradėjo Armėnijos ir Ukrainos futbolininkai. Mačas po atkaklios kovos baigėsi 2:1 armėnų naudai. Armėnų gynybą 25-ąją minutę pralaužė Vladyslavas Perviejevas. Armėnai 29-ąją minutę atsakė Mihrano Dermenžiano taikliu smūgiu. Dvikovos pabaigoje, 38-ąją minutę M. Dermenžianas vėl pasižymėjo įvarčiu ir išplėšė čempionato debiutantams sensacingą pergalę.
Vakaro mače Lietuvos rinktinė sirgalius nudžiugino net trimis įvarčiais ir iškovotu tašku rungtynėse prieš čekus.
Nuo pat rungtynių pradžios abi komandos apsikeitė grėsmingais smūgiais į vartus bei patikrino vartininkų reakciją.
Čekai pasižymėjo 9 minutę po kampinio – po Radimo Zarubos perdavimo pasižymėjo kapitonas Michalas Seidleris. Visgi varžovų pirmavimas neilgai truko, nes po trijų minučių įspūdingu smūgiu kamuolį į vartus pasiuntė Edgaras Baranauskas.
14 minutę vėl suveikė R. Zarubos ir M. Seidlerio jungtis, čekams pasinaudojus kampinio situacija – rezultatas tapo 1:2.
Mūsiškiai sugebėjo persverti rezultatą savo naudai prieš pat rungtynių pertrauką. Perėmus kamuolį aikštės viduryje, Ignas Raštutis 16 minutę preciziškai nukreipė kamuolį į čekų vartus. Arena paskendo euforijoje 18 minutę, kai J. Zagursko perdavimą „uždarė“ V. Derendiajevas – 3:2.
Antrajame kėlinyje lietuviams teko labiau koncentruotis į gynybines užduotis. Dentinho auklėtiniai kantriai ir dėmesingai darbavosi gynyboje ir blokavo čekų bandymus. 33 minutę Deivido Reimario smūgį atrėmė vartininkas Michalas Hula, o po dviejų minučių J. Zagurskas vos nenubaudė savo vartus apleidusių čekų, kurie metė visas pajėgas į savo puolimą.
Deja, likus 35-ioms sekundėms iki dvikovos pabaigos Čekijos rinktinei pavyko dramatiškai išlyginti rezultatą, pasižymėjus Mikusui Francisco. Geriausiu dvikovos žaidėju buvo pripažintas vartininkas Ernestas Macenis.
"Startuoti Europos čempionato pagrindiniame etape yra nuostabus jausmas, ypač įvertinus, kokį darbą esame nuveikę Lietuvoje nuo 2021 metų, kai čia vyko pasaulio čempionatas. Smagu matyti kiek sirgalių susibūrė mus palaikyti Kauno „Žalgirio“ arenoje. Manau, kad šiandien tikrai sukūrėme neužmirštamą istoriją. Turime išlaikyti tokį dėmesį ir būsimoms rungtynėms bei tęsti darbą“, – kalbėjo Dentinho.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais sekmadienį Kaune prieš ukrainiečius nuo 17 valandos.
Rungtynių statistika: Lietuva – Čekija 3:3 (3:2)
Kauno „Žalgirio“ arena, teisėjas – Dejanas Veseličius (Slovėnija)
Įvarčiai: 12 min. Edgaras Baranauskas, 16 min. Ignas Raštutis, 18 min. Vladimir Derendiajev (Lietuva); 9 ir 14 min. Michal Seidler, 39 min. Mikus Francisco (Čekija)
Įspėti: 10 min. Vladimir Derendiajev, 17 min. Paulius Osauskas (Lietuva); 10 min. David Drozd (Čekija)
Lietuvos rinktinės sudėtis: Ernestas Macenis, Albert Voskunovič, Justinas Zagurskas, Edgaras Baranauskas, Deividas Reimaris; Gustas Jaskutis, Ignas Raštutis, Vladimir Derendiajev, Tomas Bučma, Benas Spietinis, Lukas Sendžikas, Gytis Vasylius, Artūr Juchno, Paulius Osauskas.
