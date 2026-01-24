Prezidentas: Lietuva būsimame Kapčiamiesčio poligone siekia nuolatinių pratybų su Lenkija

Šalies vadovas taip pat teigia, kad „poligonas tikrai bus“, ragindamas visus politikus palaikyti šį planuojamą objektą Kapčiamiestyje.
„Kapčiamiesčio planai Lenkiją domina ir iš karinės pusės, kadangi 16-oji mechanizuota Pomeranijos divizija yra dislokuota ne taip toli, jie būtų suinteresuoti vykdyti bendras pratybas kartu su mūsų kariuomene, ir tai yra būtent tai, ko mes siekiame“, – Varšuvoje šeštadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Kad tai nebūtų tiktai proginiai susitikimai ar proginės pratybos, bet kad tai būtų nuolatinis dėmesys vykdant pratybas realiomis sąlygomis, tai yra būtent toje geopolitinėje vietovėje, kurioje ir ketiname įkurti poligoną“, – pridūrė G. Nausėda.
Jo teigimu, Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis atidžiai stebi ir palankiai vertina didelį Lietuvos dėmesį vadinamajam Suvalkų koridoriui.
Paklaustas, ar Lenkija savo pusėje taip pat steigtų karinę mokymų teritoriją, G. Nausėda, sakė, kad „kol kas apie tai dar kalbos nėra“.
„Šiuo metu tiesiog jie susipažino su mūsų planais, juos domina mūsų ketinimai steigti laisvąją ekonominę zoną, kurią mes galėtume steigti kartu su Lenkija jau žiūrint iš jos pusės“, – sakė prezidentas.
Kalbėdamas apie besitęsiantį dalies gyventojų pasipriešinimą poligonui Kapčiamiestyje, G. Nausėda prašė žmonių supratimo, pažymėjo tokią žinią turėjęs ir pats besilankydamas miestelyje.
„Ta vieta parinkta ne dėl to, kad ji būtų prieš ką nors nukreipta, o dėl to, kad tai yra labai svarbi ir jautri mums geopolitiškai vieta – Suvalkų koridorius. Ir turėti galimybes vykdyti pratybas realiomis sąlygomis būtent toje vietoje, kuri yra tokia pažeidžiama, yra didžiulė privilegija“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Poligonas tikrai bus ir aš dėsiu visas pastangas, kad jis būtų, ir aš tikiu, kad visi politikai supras savo atsakomybę prieš tautą ir prieš šį sudėtingą momentą“, – pažymėjo šalies vadovas.
Taip jis kalbėjo po to, kai šeštadienį apie 1000 žmonių, protestuodami prieš planuojamą poligoną Kapčiamiestyje, susikibo į gyvą grandinę kelių kilometrų ilgio kelio Kapčiamiestis–Sopockinas ruože.
Miestelio gyventojai teigė nenorintys palikti namų, žemių ir miškų, juos palaikė atvykusieji iš kitų Lietuvos miestų ir Lenkijos.
G. Nausėda priešnuodžiu „netikrumo, baimės, tamsos atmosferai“ vadino stiprią politinę valią, prašydamas visų partijų palaikymo Kapčiamiesčio poligonui ir užtikrindamas sąžiningas kompensacijas gyventojams.
„Taip, mes suprantame, kad savo veiksmais mes sukeliame tam tikrus nepatogumus, ir esame pasirengę labai sąžiningai, ir gal net sakyčiau daugiau nei sąžiningai, su tam tikru ir galimu moralinių nuostolių kompensavimu pasirengę tai padaryti, ir prašome supratimo, ir prašome visų politinių jėgų palaikymo“, – sakė šalies vadovas.
„Gynyba šiandien yra prioritetas numeris vienas, nes be saugumo ir gynybos tai bus nebe valstybė, o tai bus indas tuščiu dugnu ir bet koks noras tame inde kažką sukurti per tuščią dugną išlėks lauk. Saugumas yra būtent galimybė sukurti tvirtą indą, kuriame galėtume kurti savo gerovę“, – teigė G. Nausėda.
Su Lenkijos vadovu Karoliu Nawrockiu Varšuvoje šeštadienį susitikęs G. Nausėda ragino apsvarstyti galimybę išplėsti planuojamą Kapčiamiesčio poligoną į Lenkijos teritoriją, sukuriant bendrą dviejų šalių karinį objektą. Lietuvos prezidentas teigė, kad tai būtų unikalus sprendimas NATO kontekste.
G. Nausėda taip pat iškėlė idėją dėl bendros Suvalkų ir Lazdijų laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įsteigimo.
Tokį galimą projektą Lietuvos prezidentas įvardijo „tiek ekonomiškai, tiek politiškai naudingu ir perspektyviu“.
„Nes tai yra regionai tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje Suvalkų regionas, kurie ekonominiu savo aktyvumu nusileidžia didiesiems pramoniniams rajonams, Suvalkų regionas labiau orientuotas į turizmą“, – teigė prezidentas.
„Naujų darbo vietų kūrimas, tam tikrų gynybos pramonės elementų atsiradimas, kitų verslo šakų atsiradimas toje laisvojoje ekonominėje zonoje būtų labai įdomus projektas“, – pridūrė šalies vadovas.
Jis akcentavo, jog tokio pobūdžio tarpvalstybinius projektus ypač skatina Europos Sąjunga (ES).
Krašto apsaugos ministerija sprendimą steigti poligoną Kapčiamiestyje motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
BNS skelbė, kad naujas poligonas reikalingas kuriamai nacionalinei divizijai ir sąjungininkams treniruotis, jame vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų maždaug penkis kartus per metus ir truktų iki dešimties dienų, o mažesnės apimties vyktų nuolat.
Kapčiamiesčio poligono steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas.
