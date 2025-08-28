Greitosios medicinos tarnyba perduoda 23 automobilius Ukrainos medikams

Anot Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, tai bus didžiausia iki šiol suteikta greitosios medicinos automobilių siunta.
Charkivo administracijai bus perduota 12 įvairios techninės būklės GMP automobilių, Chersono – 11 automobilių.
Perdavimo ceremonijoje dalyvaus Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitčenko, sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Evaldas Raistenskis, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos direktorius Donatas Paliulionis.
Renginyje dalyvaus ir atvykusi ukrainiečių grupė, kuri rūpinsis automobilių transportavimu.
Kaip rašė BNS, perduodami automobiliai iš įvairių Lietuvos GMP padalinių: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Prienų, Alytaus, Mažeikių, Kelmės, Radviliškio ir Kuršėnų.
Naujausi komentarai