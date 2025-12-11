Davidonytė apie Seimo balsavimą dėl LRT pataisų: akivaizdu, kad įvyko farsas

„Akivaizdu, kad Seimo salėje įvyko farsas. Viskas buvo iš anksto sutarta ir socialdemokratai vykdo savo planą – tai yra skubos tvarka be jokių diskusijų nei su žurnalistais, nei su visuomene – jie planuoja iki kitos savaitės ketvirtadienio priimti įstatymo projektą dėl lengvesnio LRT direktoriaus atleidimo“, – ketvirtadienį Seime Eltai komentavo B. Davidonytė.
„Aš įtariu, kad po to sudarytas planas ir kitiems veiksmams. Gal iki Kalėdų jau bus atleista ir šita direktorė, bus paskirtas jiems palankus žmogus. Aš tai matau kaip kelią į visišką visuomeninio transliuotojo užvaldymą ir, tiesą sakant, kelią, kuris daromas net nebesislepiant“, – tęsė ji.
Pasak žurnalistės, pateiktų LRT pataisų skuba yra akivaizdžiai antikonstitucinė.
„Nėra jokių skubių priežasčių dabar svarstyti šitą projektą. Bet jie nubalsavo, turintys daugumą. Jiems, matyt, nerūpi tai, kad Konstitucinis teismas (KT) kažkada šitą sprendimą atšauks, nes tai bus labai ilgai po metu ir t. t. O jie nelauks metų, jie darys dabar“, – teigė B. Davidonytė.
Neabejoja, kad bręsta naujas protestas
B. Davidonytė taip pat tvirtino neabejojanti, kad bręsta naujas protestas, nukreiptas prieš valdančiųjų pastangas priimti naująją tvarką dėl LRT direktoriaus.
„Neabejotinai. Aš labai tikiuosi, kad jis bus dar didesnis. Manau, kad protestai turi plėstis, nes akivaizdu, kad jie negirdi ir keliasdešimt tūkst. žmonių minios neišgirdo“, – sakė ji.
„Žurnalistų bendruomenėje tarsimės, ką daryti toliau“, – kalbėjo Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė.
Kaip jau buvo skelbta, valdančiųjų siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
Be to, buvęs kultūros ministras, socialdemokratas Šarūnas Birutis pasiūlė Seimui spręsti šį klausimą skubos tvarka.
Tiesa, dar iki Š. Biručiui prašant skubos tvarkos, opozicijos nariai pranešė surinkę parašus dėl ekspertinio įstatymo projekto vertinimo. Vis tik, pirmiau Seimui teiktas siūlymas pritaikyti skubos tvarką. Tvirtindami, jog posėdžiui pirmininkavęs Raimondas Šukys galimai nepaisė Seimo statuto normų, opozicijos atstovai paliko plenarinių posėdžių salę.
Įstatymo pataisomis siūlo supaprastinti LRT vadovo atleidimo tvarką
Pateikimo išvakarėse registruotame projekte, kaip ir teiktame anksčiau, siūloma numatyti slaptą balsavimą, skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių. Taip pat siūloma, kad LRT vadovas galėtų būti atleistas iš pareigų dėl nepasitikėjimo, jei netinkamai vykdo funkcijas ar taryba nepatvirtina metinės veiklos ataskaitos.
Be to, pažymima, kad už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektą parengė 52 valdančiųjų frakcijų atstovai.
Už tokias LRT įstatymo pataisas pirmoje balsavimo stadijoje pasisakė 76 Seimo narių, prieš balsavo 50, niekas nesusilaikė. Iš valdančiųjų – vienintelė socialdemokratė, buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė balsavo prieš.
Anksčiau siūlytoms pataisoms – aštri kritika
Tai jau ne pirmas parlamentarų įstatymo projektas, kuriuo siūloma supaprastinti visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką – lapkričio pabaigoje Seimas po pateikimo buvo pritaręs panašiam „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų inicijuotam įstatymo projektui.
Juo siūlyta, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais bei tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Šis projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės kritikos – prie Seimo surengtas protestas, iki šiol raginama pasirašyti peticija prieš galimą LRT politizavimą. Peticiją jau pasirašė beveik 140 tūkst. žmonių.
Žurnalistų bendruomenė reikalavo valdančiuosius atmesti bet kokias su LRT vadovo atleidimo tvarka susijusias pataisas. Kitu atveju – prieš inicijuojant pokyčius tartis su bendruomene.
Kilus pasipiktinimui, Seimo Kultūros komitetas nutarė pavesti Vilniaus universiteto (VU) ekspertams pateikti inicijuojamo įstatymo projekto poveikio vertinimą.
ELTA primena, kad dabartinis įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Naujausi komentarai