 Ignotas Adomavičius: pasimelsiu už protestuotojus

2025-10-05 12:18 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį atsistatydinęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius teigė, kad žada melstis už protestuotojus, kurie spalio 5-ąją streikuoja skirtinguose šalies miestuose ir miesteliuose.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / P. Peleckio/BNS nuotr. ir vaizdo įrašo stop kadras.

Vaizdo įrašu, kuriame – trumpa jo kalba, I. Adomavičius sekmadienį pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje. 

„Labas rytas. Koks jūsų šiandien planas? Einu, pasimelsiu už protestuotojus, kad jiems pavyktų iškovoti savo teises ir maldas. 11 val. Kamajuose – šv. Mišios. Ateikite, pasirinkite savo koplyčią ir praleiskite dieną su Dievu. Ne veltui sakoma: „Sekmadienį švęsk“. Geros visiems dienos ir iki“, – sakė jis.

Primename, kad spalio 5 dieną Lietuvoje vyksta kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas „Tai gali būti paskutinis kartas“.

Ši akcija rengiama protestuojant prieš Kultūros ministerijos patikėjimą „Nemuno aušrai“.

„Mes nekalbame apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Mūsų pozicija – vertybinė: Lietuvos kultūra ir Kultūros ministerija be „Nemuno aušros“, – teigia streiko organizatoriai.

„Pokalbiuose interpretuokime šūkį „Tai gali būti paskutinis kartas“, vildamiesi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Nepamiršdami, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – tikina jie.

Svarbiausia kad kultūrinikams pinigai nesvarbu, svarbu vertybės.Todėl premjerė turi to nepamiršti ,kad politika užsiimantys šie mitinguotojai toliau gyventų pirmiausia su vertybėmis .Nes taip ir neaišku kai iš biudžeto išlaikomi kultūros veikėjai, kurių Lietuvoje jau didžiausia grupė kurios konkrečios nacionalinės vertybės jiems svarbios ir kurią jau apgynė.Nes net lietuvių kalba jau nesvarbi,pavadinimai angliški .gatvėse urmu grįžo ruskių kalba. Ir viskas dangstoma karu Ukrainoje.
„paskutinis
kartas“? Jūs veidmainės šiukšlės, o ne kultūros žmonės! Koks dar jums „paskutinis kartas“? Laisvuose demokratinės šalies Lietuvos rinkimuose laimėjusios partijos kuria vyriausybę kuri įgyvendintų daugumos rinkėjų lūkesčius, o jūs veidmainiai padugnės inkščiate čia tarsi sėdėtumėte sunkiųjų darbų kalėjime! Gėda jums „kultūrininkai“!
Pasimelsk
už save , kvaily.
