Birželio 14-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 14-oji, sekmadienis, 24 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 4.42 val., leidžiasi 21.56 val. Dienos ilgumas 17.14 val.
Mėnulis (delčia) teka 3.14 val., leidžiasi 22.15 val.
Vardadieniai:
Almina, Bazilijus, Digna, Gilmintas, Labvardas, Rufinas, Valerijus
Datos:
Gedulo ir vilties diena
Tarptautinė tinklaraštininkų diena
Pasaulinė kraujo donoro diena
Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena
Birželio 14-oji Lietuvos istorijoje:
1780 — Telšiuose kilo stipriai juose nuniokoję du gaisrai, sunaikinę apie pusę miestelio.
1828 — Tytuvėnų valsčiuje gimė Antanas Mackevičius, kunigas, 1863 metų sukilimo vadas.
1888 — gimė Jokūbas Šernas, žurnalistas, spaudos darbuotojas, 1918 metų Vasario 16 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras. Mirė 1926 m.
1916 — gimė literatūros tyrinėtojas Antanas Strabulis. Mirė 1999 m.
1931 — gimė poetė Teresė Rubšytė-Ūksienė.
1941 — prasidėjo masinis Lietuvos žmonių trėmimas į Sibirą.
1943 — mirė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Gimė 1861 m.
1951 — gimė lietuvių režisierius Algimantas Puipa.
1989 — Vilniuje atidengtas atstatytas Trijų kryžių kalnas.
2013 — veiklą baigė rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras, įsteigtas 2008 metų balandį.
2022 — europarlamentaras Viktoras Uspaskichas pranešė atsistatydinantis iš opozicinės Darbo partijos pirmininko pareigų, rugsėjį pirmininku išrinktas Andrius Mazuronis.
Birželio 14-oji pasaulio istorijoje:
1777 — JAV Kongresas oficialiai patvirtino dabartinės Amerikos vėliavos simboliką.
1800 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) sumušė austrus ir baigė užkariauti Italiją Marengo mūšio metu.
1811 — gimė JAV rašytoja Harrieta Beecher Stowe (Harieta Byčer Stou), romano „Dėdės Tomo trobelė“ autorė. Mirė 1896 m.
1839 — pirmą kartą Temzės upėje netoliese Londono vyko tradicine tapusi Henlėjaus regata.
1922 — JAV prezidentas Warren Harding (Vorenas Hardingas) tapo pirmuoju šalies prezidentu, kalbėjusiu per radiją.
1936 — mirė rusų rašytojas Maxim Gorky (Maksimas Gorkis).
1940 — II pasaulinio karo metais vokiečiai okupavo Paryžių.
1941 — JAV prezidentas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas) įsakė įšaldyti Vokietijos ir Italijos sąskaitas Amerikos bankuose.
1946 — mirė škotų išradėjas, vienas moderniosios televizijos pradininkų John Logie Baird (Džonas Lodžis Berdas).
1969 — gimė vokiečių teniso žvaigždė Steffi Graf (Štefi Graf).
1971 — dienraštis „The New York Times“ pradėjo spausdinti ypač slaptų Pentagono dokumentų, susijusių su JAV kampanija Vietname, ištraukas.
1982 — Argentina kapituliavo kare su Didžiąja Britanija dėl Folklendo salų.
1985 — Šengeno sutarties pasirašymo diena.
1986 — mirė argentiniečių rašytojas, fantastinių novelių, autorius Jorge Luis Borges (Chorchė Luisas Borchesas). Gimė 1899 m.
1989 — tūkstančiai etninių turkų iš Bulgarijos bėgo į Turkiją.
1991 — prasidėjo JAV pajėgų atitraukimas iš Irako.
1995 — Čečėnų kovotojų būrys įkaitais Rusijos Budionovsko mieste paėmė 1500 asmenų: per išpuolį žuvo mažiausiai 95 miesto gyventojai.
1998 — karalienė Margrethe (Margareta) atidarė ilgiausią Europoje pakabinamą tiltą, sujungusį Danijos rytus su Vakarais.
1999 — Jugoslavijos teigimu, vienuolika savaičių trukusios NATO lėktuvų atakos šaliai padarė žalos už 35 mlrd. JAV dolerių.
2024 — Vokietijoje prasidėjo 17-asis Europos futbolo čempionatas, kuriame titulą iškovojo Ispanija.
Birželio 14-oji šou pasaulyje:
1945 — gimė britų grupės „Zombies“ klavišininkas Rod Argent (Rodas Ardžentas).
1946 — gimė milijardierius Donald Trump (Donaldas Trampas).
1949 — gimė grupės „Yes“ narys Alan White (Alanas Vaitas).
1953 — Elvis Presley (Elvis Preslis) Memfyje baigė L. C. Humes (Hjumo) vidurinę mokyklą.
1961 — gimė dainininkas Boy George (Boi Džordžas).
1970 — Didžiojoje Britanijoje įvyko Eric Clapton (Eriko Kleptono) grupės „Derek and The Dominoes“ debiutas.
1982 — „The Pretenders“ bosistas Pete Farndon (Pitas Ferndonas) buvo išmestas iš grupės.
1984 — Madame Tussaud (Madam Tiuso) vaškinių figūrų muziejuje Boy George (Boi Džordžo) 23-ojo gimtadienio proga buvo nulieta vaškinė dainininko figūra.
2005 — po 4 metų pertraukos pop grupė „Backstreet Boys“ išleido pirmąjį studijinį albumą ,,Never Gone“.
2009 — mirė legendinis gitaristas Bob Bogle (Bobas Boglas), vienas 7-ojo dešimtmečio instrumentinės grupės „The Ventures“ steigėjų ir narių. Muzikantui buvo 75 metai.
2011 — 85 metų „Playboy“ įkūrėjo Hugh Hefner (Hju Hefnerio) 25 metų sužadėtinė Crystal Harris (Kristal Haris) atšaukė vestuves.
2011 — britų policija sulaikė du asmenis, kurie rengėsi nužudyti soulo muzikos atlikėją Joss Stone (Džos Stoun).
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