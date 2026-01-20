Aurelijus Veryga: galbūt būtų gerai, kad Remigijus Žemaitaitis gautų baudą ir daugiau nebesistumdytų

„Stumdymasis nėra pateisinamas jokiomis aplinkybėmis, nebent nuo kažko gintis reikėjo. Tačiau, kiek mačiau iš vaizdo įrašo, tai niekas nepuolė. Jei stovėjo žmogus ir užstojo kelią, tai galima buvo kažkaip su jėga, su pečiu kaip autobuse prasibrauti“, – antradienį interviu LRT portalui sakė europarlamentaras.
Stumdymasis nėra pateisinamas jokiomis aplinkybėmis, nebent nuo kažko gintis reikėjo.
„Jei tai yra tokio lygio konfliktas, kad trukdoma patekti į patalpą, už kurią tu esi susimokėjęs, tai kvieti policiją. Nesprendžiame gatvės metodais konflikto. (...) Galbūt būtų gerai, kad R. Žemaitaitis gautų baudą ir daugiau nebesistumdytų“, – teigė jis.
A. Veryga taip pat pabrėžė, kad protestuoti prieš politikus nusiteikę piliečiai tai turėtų daryti kultūringai.
„Aš nemėgstu R. Žemaitaičio ir jo neteisinu. Tačiau tai, ką išdarinėja jaunimėlis... Gali mėgti, nemėgti, bet yra žmonių, kurie nori su tuo politiku susitikti. Politikas užsisako patalpas, sumoka pinigus, nori pasišnekėti, o ateina kažkas, bliauna, dainas dainuoja, švilpia, kaukia, staugia, – kalbėjo politikas. – Protestuokite prie pastato su plakatais, laužais.“
Kaip rašė BNS, pirmadienį kilus incidentui Vilkaviškio bibliotekoje, kur vyko R. Žemaitaičio susitikimas su vietos bendruomene, „aušriečių“ vedlys apstumdė jaunuolį, rankose laikiusį lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato.
Jaunuolis reiškė protestą prieš R. Žemaitaitį ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“. Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.
R. Žemaitaitis BNS sakė minėtą jaunuolį pastūmęs, nes šis esą stumdė senjorus.
Tokį koalicijos partnerės pirmininko elgesį pasmerkė premjerės Ingos Rugininės patarėjas. Valdančiųjų socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įvykis sukėlė daug emocijų ir R. Žemaitaičiui galbūt nepavyko užkardyti konflikto, kaip jis to norėjo.
Savo ruožtu, valdančiųjų „valstiečių“ ir opozicinių konservatorių lyderiai ragino teisėsaugą ištirti incidentą.
Dėl šio incidento prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Paklaustas, ar valdančiajai daugumai pavyks išsilaikyti iki kadencijos pabaigos, A. Veryga tikino negalintis atsakyti į šį klausimą, mat situaciją gali nulemti daugybė priežasčių.
„Per daug yra kintamųjų, kurių negalima nuspėti. Yra dalykų, kurie gali labai greitai paaiškėti. Pavyzdžiui, kaip pasibaigs R. Žemaitaičio apeliacinis procesas. Gali iškrėsti (R. Žemaitaitis – BNS) dar kažkokių nesąmonių, su kažkuo susistumdys, uždarys, ką gali žinoti. Įvyks kažkokie geopolitiniai pasikeitimai“, – kalbėjo jis.
