Apžvalga: svarbiausi pirmadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Judėjimo ribojimai. Vyriausybė nusprendė judėjimo ribojimus pratęsti šešiolikoje savivaldybių, kuriose naujų koronaviruso atvejų rodiklis yra didžiausias, tarp jų – Vilniuje ir Klaipėdoje. Judėjimo ribojimai iki balandžio 1-osios taip pat pratęsti tarp Biržų rajono, Kupiškio rajono, Marijampolės, Neringos, Panevėžio miesto ir rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono Trakų rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono bei Visagino savivaldybių. Policija žada tikrinti didžiuosius kelius ties įvažiavimais į savivaldybes. Tranzitu vykti bus leidžiama aplinkkeliais, neužsukant į gyvenvietes, o gyventojai turėtų patys atkreipti dėmesį, kad neįvažiuotų į savivaldybę, kur taikomi ribojimai. Vyriausybės analitikai sako, kad šiuo metu epidemija Lietuvoje yra nežymaus kilimo etape, nerimą kelia sparčiau plintanti ir mirtingesnė britiškoji viruso atmaina, manoma, kad ji jau tapo dominuojančia Vilniuje.

Koronaviruso situacija:

* Per parą nustatyti 249 nauji COVID-19 atvejai, mirė 12 žmonių. Ligoninėse gydomi 854 COVID-19 pacientai, iš jų 76 – reanimacijoje. 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 223. Latvijoje šis rodiklis siekia 394, Estijoje – 1465. Estijos sostinėje dėl aukšto sergamumo COVID-19 susiduriama su ligoninių pajėgumų trūkumu, ypač intensyviosios terapijos skyriuose.

* Ministrų kabineto nariai pranešė, kad rengia planą dėl visų pradinukų grįžimo į kontaktinį ugdymą. Taip pat svarstomi scenarijai, kada į mokyklas galėtų grįžti abiturientai. Konkrečius planus Vyriausybė turėtų tvirtinti trečiadienį.

* Rusija teigia sudariusi sutartis dėl „Sputnik V“ vakcinos nuo koronaviruso gamybos Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Rusiška vakcina Europos rinkai jose bus gaminama Europos vaistų agentūrai patvirtinus šią vakciną.

* Italijoje sugriežtinti karantino reikalavimai: uždarytos mokyklos, restoranai, parduotuvės ir muziejuje, o gyventojams nurodyta nepalikti namų be būtino reikalo.

* Vokietijos intensyviosios terapijos gydytojai įspėjo, kad šaliai būtina skubiai grįžti į griežtesnį karantiną, kad išvengtų pavojingos trečiosios koronaviruso bangos. Sergamumas šalyje pradėjo augti vasarį, atlaisvinus dalį reikalavimų.

Astravo problema. Prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama Valstybės gynimo taryba aptarė veiksmus Astravo atominės elektrinės energijai užkardyti. Valdžia žada siekti kuo skubiau sutarti su Latvija ir Estija dėl bendros trišalės metodikos dėl elektros energijos pralaidumų su trečiosiomis šalimis. Be to, po susitikimo pranešta, kad šių metų trečiąjį ketvirtį turėtų būti parengtas naujas krizių ir ekstremalių situacijų valdymo sistemos modelis ir įgyvendinimo planas.

Būsto kainos. Statistikos departamentas paskelbė, kad būsto kainos Lietuvoje paskutinį praėjusių metų ketvirtį, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, padidėjo 3,9 proc. Palyginti su tuo pačiu 2019-ųjų laikotarpiu, būsto kainos padidėjo 9,4 procento.

„Grammy“ apdovanojimai. Pagrindiniai „Grammy“ apdovanojimai šiemet atiteko keturioms atlikėjoms: Taylor Swift tapo pirmąja atlikėja, tris kartus laimėjusia apdovanojimą už geriausią metų albumą, o 28-ą prizą gavusi Beyonce tapo daugiausiai pripažinimo pelniusia moterimi „Grammy“ istorijoje. Dainininkė H.E.R. laimėjo apdovanojimą už geriausią dainą, o Billie Eilish – už geriausią metų įrašą. Geriausia nauja atlikėja pripažinta Megan Thee Stallion. Nors praeityje jau buvo atvejų, kai moterys pelnė pagrindinius keturis apdovanojimus, šiemet pagrindines statulėles pirmąkart gavo keturios skirtingos atlikėjos.

Byla prieš „Wagner“. Trys nevyriausybinės organizacijos siekia priversti Maskvą iškelti baudžiamąją bylą Rusijos privačiai karinei bendrovei „Wagner“. Tarptautinės žmogaus teisių federacija, Rusijos teisių gynėjų grupė „Memorial“ ir Sirijos žiniasklaidos ir saviraiškos laisvės centras pateikė skundą dėl įtariamų samdinių veiksmų 2017 metais, kuomet buvo nupjauta galva vyrui, kaip manoma, dezertyravusiam iš Sirijos kariuomenės. Nevyriausybinių organizacijų teigimu, tai būtų pirmoji tokia byla. „Wagner“ siejama su įtakingu prezidento Vladimiro Putino sąjungininku Jevgenijumi Prigožinu, jis šias sąsajas neigia.

Smogas Pekine. Kilus didžiausiai smėlio audrai per dešimtmetį, Kinijos sostinė Pekinas buvo apgaubta geltono smogo. Itin padidėjus oro užterštumui, gyventojai raginami likti namuose, atšaukti šimtai lėktuvų skrydžių.

„Oskarų“ nominacijos. Paskelbta, kas šiemet pretenduoja į „Oskarus“. Daugiausiai „Oskarų“ nominacijų – 10 – gavo Davido Fincherio „Mankas“. Geriausio filmo kategorijoje nominuoti aštuoni filmai, tarp jų „Mankas“, „Mergina, teikianti vilčių“, „Klajoklių žemė“, „Judas and the Black Messiah“, „Sound of Metal“, „Minari“ ir „Čikagos septyneto teismas“. Geriausio režisieriaus kategorijoje pirmą kartą buvo nominuotos dvi moterys – Chloe Zhao ir Emerald Fennell, į šį Oskarą taip pat pretenduoja Lee Isaacas Chungas, Davidas Fincheris ir Thomas Vinterbergas.