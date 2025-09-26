A. Kubilius sakė, kad gynybos ministrai iš maždaug 10 ES šalių nuotoliniu būdu surengtose derybose sutiko, kad neatidėliotinas prioritetas turi būti „dronų siena su pažangiomis aptikimo, sekimo ir perėmimo galimybėmis“.
Andrius Kubilius: ES valstybės tai laiko neatidėliotinu prioritetu
2025-09-26 17:27
Valstybės prie rytinės Europos Sąjungos (ES) sienos penktadienį susitarė sukurti „dronų sieną“, saugančią nuo Rusijos įsibrovimų, penktadienį pareiškė bloko gynybos komisaras Andrius Kubilius.
Andrius Kubilius / P. Permino / BNS nuotr.
