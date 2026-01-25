 Gitanas Nausėda susitikime su Lenkijos vadovu: Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už gynybą

Gitanas Nausėda susitikime su Lenkijos vadovu: Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už gynybą

2026-01-25 12:20
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį Vilniuje susitikęs su Lenkijos vadovu Karoliu Nawrockiu pabrėžė, kad Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.

Gitanas Nausėda ir Karolis Nawrockis
Gitanas Nausėda ir Karolis Nawrockis / Partnerių nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

G. Nausėda kalbėjo, kad Lietuva ir Lenkija nuosekliai remia pastangas stiprinti transatlantinį ryšį, kuris išlieka kertiniu Europos saugumo garantu, pranešė Prezidentūra.

„Tvirtas transatlantinis ryšys yra būtinas siekiant išlaikyti patikimą atgrasymą ir ilgalaikį saugumą. Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą, veikdama glaudžiai kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis“, – pranešime sakė Lietuvos prezidentas.

Lenkijos ir Lietuvos vadovai aptarė abiejų šalių vaidmenį reaguojant į ilgalaikes grėsmes Europoje, koordinuotų veiksmų svarbą ES ir NATO bei bendrą atsakomybę telkiant partnerius sprendimams, kurie stiprintų viso regiono stabilumą.

Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, G. Nausėda pažymėjo, kad Ukrainos gebėjimas apsiginti yra esminis veiksnys, lemiantis viso Europos žemyno saugumą, todėl karinė, politinė ir finansinė parama turi būti planuojama ne trumpalaikiais, o ilgalaikiais sprendimais.

Aptariant ekonominį bendradarbiavimą, akcentuota, kad Lenkija išlieka svarbiausia Lietuvos prekybos partnere, o abiejų šalių bendros iniciatyvos gynybos pramonės, aukštųjų technologijų, energetikos ir inovacijų srityse kuria papildomą pridėtinę vertę visam regionui.

Taip pat pažymėta strateginių transporto ir energetikos jungčių svarba stiprinant ekonominį atsparumą.

Kaip rašė BNS, sekmadienį Vilniuje vieši ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis. Trijų šalių prezidentai dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.

Šiame straipsnyje:
karolis nawrockis
Gitanas Nausėda
prezidentas
Lenkijos vadovas
gynyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Smetona
asilai baliono nesugeba numust o sapalioja apie visa Europa
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų