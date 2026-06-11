Žiniasklaida: VTEK verdiktas Ruginienei turės ir teisinių pasekmių

Kaip „15min“ paaiškino VTEK, pagal galiojančius įstatymus I. Ruginienė trejus metus negalėtų būti iš naujo skiriama premjere, taip pat ji daugiau negalėtų užimti šių pareigų, jeigu pasikeitus daugiau kaip pusei dabartinės Vyriausybės ministrų, Seime tektų iš naujo gauti įgaliojimus.
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, kurie pripažinti šiurkščiai pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, trejus metus negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.
Kaip skelbė ELTA, šią savaitę VTEK nusprendė, kad pasirašydama potvarkius dėl vizitų į Italiją ir Vatikaną delegacijų, kurias įtraukė savo šeimos narius, I. Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą.
Ministrei pirmininkei nurodyta Vyriausybės kanceliarijai grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis susijusias išlaidas.
Kaip teigė komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, pagrindiniu motyvu tokiam VTEK sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarymo. Jo teigimu, pagal įstatymą, artimieji gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma, laikantis galiojančių normų.
Pati I. Ruginienė teigė, jog VTEK sprendimą skųs.
ELTA primena, kad kovo pradžioje I. Ruginienė su oficialiu vizitu lankėsi Italijoje ir Vatikane. Kelionėje ją lydėjo ne tik oficiali delegacija, bet ir šeimos nariai – sutuoktinis ir du vaikai. Delegacijos narių komandiruotės išlaidas numatyta apmokėti iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų. Dėl to viešojoje erdvėje premjerė sulaukė klausimų, o Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į VTEK.
Klausimų anksčiau buvo sukėlusi ir premjerės komandiruotė į 2026-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymą. Kaip rašė naujienų portalas „Lrytas“, premjerės delegacija, kurioje buvo ir jos vyras Vismantas Ruginis, Milane viešėjo penkias dienas. Komandiruotės išlaidos, įskaitant I. Ruginienės vyro, buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų lėšų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)