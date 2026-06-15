 Žiniasklaida: Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų

Žiniasklaida: Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų

2026-06-15 11:27
ELTOS inf.

Baigiantis koalicinėms deryboms, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu Vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę, praneša naujienų portalas „Lrytas“.

Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / P. Peleckio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Savo bendražygiams sprendimą eiti Vyriausybės vadovo pareigas M. Sinkevičius turėtų pranešti LSDP tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis“, – rašo portalas.

Koalicinėje sutartyje, su kuria susipažino ELTA, nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą, kas indikuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba XX Vyriausybė. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės kol kas nėra įvardytos.

Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti LSDP pirmininkas M. Sinkevičius.

Pats politikas kol kas nėra aiškiai pasakęs, ar to imsis. Jis teigė, kad sprendimą paskelbs artimiausiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino socdemų lyderį apie savo žingsnį informuoti kuo greičiau.

Savo ruožtu laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius Eltai teigė, kad, jo žiniomis, antradienį turėtų paaiškėti, ar M. Sinkevičius imsis Vyriausybės vadovo pareigų.

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
premjeras
Inga Ruginienė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų