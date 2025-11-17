Vyriausybinė komisija spręs – priimti 158 migrantus ar mokėti 3 mln. eurų

Kaip BNS informavo Vidaus reikalų ministerija (VRM), komisijos posėdyje taip pat bus aptariama Europos Komisijos paskelbta Metinė migracijos ir prieglobsčio ataskaita.
ES Taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.
Spalio viduryje prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog Lietuva linksta susimokėti solidarumo įnašą.
Tuo tarpu vidaus reikalų viceministrė Alicija Ščerbaitė yra teigusi, kad svarstomi įvairūs variantai – priimti dalį migrantų, o už nepriimtus – susimokėti.
VRM skelbė, kad galimas ir trečiasis kelias – pareigūnų, ekspertų ar įrangos siuntimas į valstybes, susiduriančias su migracijos spaudimu.
Vyriausybės migracijos komisiją sudaro vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Vyriausybės kancleris Laimonas Rudys.
Priėmus Migracijos paktą, buvo sukurtas solidarumo mechanizmas, pagal kurį Bendrijos narėms privaloma pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele. Pakete taip pat numatyta, kad šalis galėtų prisidėti ir techninėmis priemonėmis – tai būtų užskaitoma kaip tam tikra solidarumo dalis.
Lietuva skeptiškai vertina galimybes priimti migrantus, nes šalis ir taip suteikė prieglobstį nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, taip pat per sieną su Baltarusija reguliariai bando patekti neteisėti migrantai.
VRM duomenimis, nuo 2021 metų Lietuvos pasieniečiai užkirto kelią daugiau 24 tūkst. mėginimams neteisėtai kirsti valstybės sieną.
Migracijos departamentas spalį teigė, kad Lietuvoje iš viso registruota per 211 tūkst. užsieniečių, turinčių galiojančius leidimus gyventi.
EK pirmojoje Europos metinėje prieglobsčio ir migracijos ataskaitoje skelbė, kad Graikija, Kipras, Ispanija ir Italija patiria migracijos spaudimą, o dar 12 šalių, tarp jų – Lenkija bei Lietuva, patiria rimtą migracijos spaudimą.
