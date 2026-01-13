VSD direktorius apie Volkovo galimybes likti Lietuvoje: norėtume įvertinti visas aplinkybes

„Kol kas esame vertinimo procese“, – TV3 televizijai teigė departamento vadovas.
„Norėtume išlikti nuoseklūs, visapusiškai įvertinti visas aplinkybes, kurios mums yra žinomos“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, gruodžio pabaigoje, po žinios, jog neva žuvo Rusijos savanorių korpusui, vykdžiusiam reidus Rusijoje, vadovavęs Denisas Kapustinas, L. Volkovas laiške jį vadino naciu, džiaugėsi įvykdyta „denacifikacija“. Pirmadienio vakarą L. Volkovas patvirtino savo žodžius, tačiau aiškino, jog laiškas buvo privatus – todėl kupinas emocijų.
„Nustipo nacis, kuris vien savo egzistavimu buvo dovana Kremliaus propagandai. Kuris su savo klounišku „korpusu“ vykdė neaiškias niekšiško kaimo politinio technologo Budanovo užduotis (…). Tikiuosi, kad po Kapustino seks ir jo sėbrai. Bus pasodintas Jermakas, bus pasodintas Podoliakas, bus pasodintas Budanovas ir visa kita propagandinė, veidmainiška vagių šutvė. Ir tada ukraina turės šansų laimėti. O kol ji stato ant tokių kaip Kapustinas, jai niekas nešviečia“, – teigė L. Volkovas.
Visgi kiek vėliau L. Volkovas portalui lrt.lt prisipažino, kad gailisi tokių savo žodžių.
Paaiškėjus apie L. Volkovo laišką, Migracijos departamentas ketina apsispręsti, ar L. Volkovui bus leista ir toliau gyventi Lietuvoje. Dėl to Migracijos departamentas kreipėsi ir į VSD.
ELTA primena, kad L. Volkovas iš Rusijos pasitraukė kilus arešto grėsmei. Šiuo metu L. Volkovas gyvena Lietuvoje.
