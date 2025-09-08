„Pirmoji šalis, kurią aplankau šiame regione, yra Lietuva. Aš tuo labai džiaugiuosi. Tai aiškus signalas, kokie man ir prezidentui G. Nausėdai svarbūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai“, – po susitikimo su prezidentu G. Nausėda kalbėjo Lenkijos prezidentas, pažymėdamas, jog šios dvi šalys ir toliau bendradarbiaus, siekdamos stiprinti rytinės, centrinės Europos bei Baltijos regiono saugumą.
Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas: tai – aiškus signalas
2025-09-08 13:17
Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis savo vizitą Vilniuje vadina aiškiu signalu, jog tiek jam, tiek šalies vadovui Gitanui Nausėdai Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai yra itin svarbūs.
Naujausi komentarai