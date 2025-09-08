 Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas: tai – aiškus signalas

Vilniuje viešintis Lenkijos prezidentas: tai – aiškus signalas

2025-09-08 13:17
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Lietuvoje viešintis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis savo vizitą Vilniuje vadina aiškiu signalu, jog tiek jam, tiek šalies vadovui Gitanui Nausėdai Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai yra itin svarbūs. 

Karolis Nawrockis ir Gitanas Nausėda

„Pirmoji šalis, kurią aplankau šiame regione, yra Lietuva. Aš tuo labai džiaugiuosi. Tai aiškus signalas, kokie man ir prezidentui G. Nausėdai svarbūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai“, – po susitikimo su prezidentu G. Nausėda kalbėjo Lenkijos prezidentas, pažymėdamas, jog šios dvi šalys ir toliau bendradarbiaus, siekdamos stiprinti rytinės, centrinės Europos bei Baltijos regiono saugumą.

