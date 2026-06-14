Vėl siūloma neleisti į Lietuvą atvykti prorusiškiems atlikėjams

Jie įregistravo patobulintas įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pataisas, kuriomis siekiama 5 metus neleisti atvykti į Lietuvą prorusiškiems atlikėjams ir kitiems pramogų pasaulio atstovams, kurie vykdė kultūrinę, koncertinę, pramoginę ar su tuo susijusią veiklą Rusijoje, Baltarusijoje ar okupuotose Ukrainos teritorijose po aktyvaus karo pradžios – t. y. po 2022 m. vasario 24 d.
Tokį sprendimą V. Kernagis siūlo priimti atsižvelgiant į tai, kad Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje Rusija ir Baltarusija yra įvardijamos kaip valstybės, keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
V. Kernagio nuomone, priėmus siūlomas pataisas, būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau ginti Lietuvos informacinę ir kultūrinę erdvę bei užtikrinti valstybės saugumą.
„Visi puikiai atsimename tas buvusias tradicijas, kai per svarbiausias Lietuvos valstybines šventes, tai yra Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, kitas, pas mus didžiausiose arenose koncertuodavo Filipas Kirkorovas, Olegas Gazmanovas bei kiti atlikėjai. Aš manau, kad šis įstatymo projektas būtent užkardys galimybes atvykti tokiems asmenims į Lietuvą“, – Eltai sakė Seimo Kultūros komiteto narys V. Kernagis.
„Nors šiuo metu veikiantys įstatymai ir leidžia riboti užsieniečių atvykimą, esamas reglamentavimas nėra pakankamai detalus, kai kalbama apie asmenis, vykdančius kultūrinę ar pramoginę veiklą valstybėse, keliančiose grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui“, – pridūrė jis.
Beje, Seimui balandžio mėnesį pateikdamas šį projektą, jis sulaukė parlamentarų klausimų apie konkrečius kriterijus, kuriais remiantis prorusiškas atlikėjas galėtų būti neįleistas į Lietuvą.
„Ar kažkaip tai yra pamatuotina, identifikuotina, ar tai koncertai, ar koncertų ciklas, parodos, ar tiesiog viskas, sakykime, apibendrinant kultūrinė, pramoginė veikla? Matyt, čia klausimų gali kilti, aš kalbu, pavyzdžiui, apie apskundimus. Ar jūs turite kokių nors tam turiniui identifikuoti parametrų ar kriterijų, pagal kuriuos būtų galima sakyti: „Tikrai taip, šitas pilietis, šitas žmogaus koncertavo ar vykdė veiklą būtent tose valstybėse.“ Ar yra kokių nors pamatuojamų, konkrečių kriterijų?“, – tąsyk plenariniame posėdyje teiravosi Seimo narys Vytautas Grubliauskas.
Įstatymo pataisų autoriaus V. Kernagio nuomone, joms pritarus Seimo komitetuose būtų galima daugiau padiskutuoti, kokie tie kriterijai konkrečiai turėtų būti.
Šiuo metu įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties nustatyti atvejai, kada užsieniečiui gali būti uždrausta atvykti į Lietuvą. Pavyzdžiui, kai jo buvimas gali kelti grėsmę saugumui ar viešajai tvarkai. Tačiau, kaip pastebi V. Kernagis, šiuo metu galiojantis įstatymas nepakankamai aiškiai apibrėžia tam tikras situacijas, susijusias su atlikėjų kultūrine, pramogine veikla valstybėse, kurios laikomos keliančiomis grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
„Atsižvelgiant į tai, reikalingas aiškus ir tikslus reglamentavimas“, – teigia politikas.
Patobulintas įstatymo pataisas, draudžiančias į Lietuvą atvykti prorusiškiems atlikėjams, jis ketina pateikti Seimui jau kitą savaitę, birželio 16 d.
ELTA primena, kad šių metų balandžio mėnesį parlamentarai po pateikimo nepritarė V. Kernagio iniciatyvai. Tačiau nepaisant to, įstatymo pataisos nebuvo atmestos, jos grąžintos iniciatoriui tobulinti.
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