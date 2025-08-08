Tapinas atskleidė du Ruginienės melus

A. Tapinas feisbuke paskelbė, jog I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu.
Pats V. Ruginis, LRT radijui susisiekus su juo, situacijos nekomentavo, tačiau sureagavo pati I. Ruginienė.
„Visų pirma, dėkojame visuomenininkui Andriui Tapinui už keliamus klausimus, kurie svarbūs žmonėms, tačiau reikia patikslinti vieną detalę – V. Ruginiui atskira piniginė bauda nebuvo skirta. Baudos pobūdis – konfiskuotos prekės, kurių vertė 235969,65 grivinų, kas atitinka 4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų“, – Eltai pateiktame komentare cituojama socialdemokratų siūloma kandidatė į premjeres.
„O visa istorija, apie kurią buvo pranešta, yra tokia: vežant naudotą popieriaus laminavimo mašiną, pirkėjui kartu su ja buvo sudėti šiai mašinai priklausantys, pradėti naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučiai. Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė, vėliau įvertinti 235969,65 grivinų (4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų) ir konfiskuoti valstybės naudai“, – nurodoma pateiktame atsakyme.
Penktadienį A. Tapinas sureagavo į ministrės pateiktą atsakymą. Jo teigimu, ministrė sumenkino problemą ir melavo „tikslindama“, kad bauda vyrui nebuvo skirta, o tik konfiskuotos prekės.
„Tiek Ukrainos teismo sprendimas, tiek Ukrainos muitinės įstatymo 483 straipsnis aiškiai sako – bauda 100 proc. prekių vertės dydžio ir jų konfiskavimas. Duomenų apie apeliaciją ar sušvelnintą teismo sprendimą niekur neradome, apie tai neužsiminė ir pati Ruginienė.
Tai kam meluoti, na, taip, vyras „užlėkė“, bet buvo galima a) iš karto apie tai pasakyti, nelaukiant, kol iškils į viešumą, b) nebeišsisukinėti, o pripažinti, kad taip nutiko. Vis tiek į Ukrainą vežė ne į „ruskyną“, tikėkimės, kad ten tik tolimi premjerės giminaičiai, o ne vyro verslo partneriai gyvena“, – feisbuke rašė A. Tapinas.
Be to, visuomenininkas teigė, kad I. Ruginienės vyras yra gavęs paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
„Kitas niuansas – Ruginienė sako, kad „ramiai jaučiuosi dėl to, kad nei mano vyro įmonės, nei pati kada dalyvavau viešuosiuose pirkimuose ar kitaip naudojomės viešais pinigais“.
Irgi melas. Šių metų vasarį, Ruginienei jau einant ministrės pareigas, Ruginis ir jo „Magnio forma“ gavo 5 190 eurų subsidiją iš to paties nelaimingo valstybinio banko ILTE.
Pripažinkime, suma tikrai menka, bet kam meluoti? Tai ir sakykit – „mano vyro įmonės niekaip nesinaudojo viešais pinigais išskyrus nedidelę 5 190 eurų subsidiją iš ILTE, gautą šių metų vasarį“, „mano vyro įmonės nepadarė jokių nusižengimų išskyrus baudą ir prekių konfiskaciją už nedeklaruotas prekes Ukrainos muitinėje“, „mano vyro įmonės“... ir taip toliau“, – rašė A. Tapinas.
Naujausi komentarai