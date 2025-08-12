Skvernelis neatskleidžia, ar demokratai balsuotų už Ruginienės kandidatūrą į premjeres

„Taip, mus (I. Ruginienės – ELTA) kandidatūra tikrai tenkina. Mes dar frakcijoj neturėjom ir partijoj diskusijos, nes dar kol kas ji nėra ir nominuota. Bet iš tų pirmų pateikimų tikrai pozityviai žiūrime, kad tai, ko gero, bus labiausiai kairioji socdemų premjerė, jeigu bus patvirtinta, kairiai politikai realiai atstovaus“, – LRT televizijai antradienį sakė S. Skvernelis.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas tiesiai neatsakė, ar jo bendražygiai palaikytų I. Ruginienės kandidatūrą į premjeres, jei demokratai atsidurtų opozicijoje.
Tiesa, S. Skvernelis atkreipė dėmesį, kad ministrai pirmininkai Seime į šias pareigas paskiriami dažniausiai valdančiosios koalicijos balsais.
„Ir aš kandidatavau, ir Ingrida Šimonytė, ir prieš tai Algirdas Butkevičius, tai visi premjerai iš esmės yra tvirtinami tiktai valdančiosios balsais, labai sunku gauti opozicijos balsą. Tai natūralu, būnant opozicijoje, balsuoti už ministro pirmininką ir jo Vyriausybę, nes kito balsavimo nėra, tai keista būtų“, – svarstė Seimo pirmininkas.
S. Skvernelis, kalbėdamas apie I. Ruginienę, jos galimybes vadovauti Vyriausybei, sakė nenorintis spėlioti, tačiau pabrėžė – jei socdemai nori atversti „baltą popieriaus lapą“, jie į ministrus pirmininkus pasirinko nestandartinę kandidatūrą.
„Jeigu socdemai, kolegos, deklaruoja tą balto popieriaus lapo atvertimą, tai jie pasirinko nestandartinę kandidatūrą, reikia tą pripažinti, bet, kaip minėjau, tai yra kairiosios politikos atstovė. Ir jeigu tu darai šitą žingsnį, norėdamas atgauti pasitikėjimą, tai, matyt, reikia šiandien kalbėti apie pasitikėjimo atgavimą tiek partijoms, tiek Vyriausybei, tiek apskritai politikai ir tą reikia padaryti visa apimtimi, ne tiktai keičiant ministrą pirmininką“, – kalbėjo S. Skvernelis.
ELTA primena, kad antradienį Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis socialdemokratams pareiškė, kad Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ dalyvavimas koalicijoje būtų didelė problema jo vadovaujamai partijai. Dar prieš susitikimą su socialdemokratais S. Skvernelis palankiai atsiliepė apie LSDP planus koalicinę dėlionę aptarti ir su „valstiečiais“.
Tiesa, pernai formuojant koaliciją S. Skvernelio vedama jėga su „valstiečiais“ dirbti atsisakė. Dabar, pažymi Seimo pirmininkas, po pokyčių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovybėje, pasikeitė ir „Vardan Lietuvos“ požiūris.
Pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovavusią Ingą Ruginienę.
