Skvernelis: jiems reikalinga paklusni balsavimo mašina

„(Socialdemokratų – ELTA) argumentas yra vienintelis – turėti balsavimo mašiną ir paklusnius partnerius, kurie galėtų laužyti sutartis, bet, svarbiausia, palaikytų visuose šlykščiuose dalykuose. Mes nebuvome tokie, mes išreiškėme partijos poziciją tokiais kertiniais klausimais, kas susiję su vieno iš koalicijos partnerių problemomis, su ministro pirmininko problemomis. Ir tą pasakėme pakankamai diskretiškai, bet aiškiai. Tai mus apkaltino ultimatumais“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.
„Dabar matau, kaip vyksta derybos, ir kalbantis, derantis „valstiečiais“ – tai ten kiekvieną dieną po tris ultimatumus ateina“, – dėstė jis.
Parlamento vadovo įsitikinimu, socdemams pakvietus į koaliciją Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškių šeimų sąjungos frakciją, Vyriausybės programa esmingai keisis ir nebeatspindės kairiosios politinės krypties.
„Deja, mes matome, kad programa turbūt bus stipriai koreguota, ir atsiranda dešiniųjų politinių partijų nuostatos, kadangi išties tiek kolegos „valstiečiai“, tiek lenkų politinė partija yra kraštutinės dešinės partijos. Jos prisijungė ir į europinę kraštutinių dešiniųjų šeimą“, – priminė jis.
LSDP reikalinga paklusni balsavimo mašina
Demokratų lyderis tikina, kad socialdemokratams, nusprendusiems valdančiąją daugumą burti su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“, reikalinga paklusni balsavimo mašina – juos besąlygiškai pasiryžę ginti partneriai.
„Matysime, kaip bus, bet, iš tiesų, mūsų buvusiems didiesiems partneriams reikalinga paklusni balsavimo mašina (…). Ką bepridarytų socdemų politikai, (partneriai – ELTA) turės juos besąlygiškai, iki paskutinio kraujo lašo ginti“, – paklaustas, kaip seksis naujai koalicijai, kalbėjo S. Skvernelis.
Tuo metu kalbėdamas apie laikinosios Vyriausybės veiklą, politikas teigė, kad iš jos sunku tikėtis efektyvaus darbo bei realių rezultatų.
„Aš neįsivaizduoju, ką laikinoji Vyriausybė atneš, kokią darbų programą. Tai turbūt vėlgi bus įstatymai be projektų – tiktai pavadinimai, nes visi ant lagaminų sėdi ir nežino, kokie bus tų pačių ministrų likimai“, – sakė demokratų pirmininkas.
Džiaugiasi, kad prasiveržė buvusių partnerių pyktis ir kompleksai
Anksčiau S. Skvernelis buvo užsiminęs, jog apie LSDP derybinės grupės sprendimą išmesti demokratus „Vardan Lietuvos“ sužinojo ne iš laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus – esą socialdemokratas su juo nesusisiekė.
Tą pasakėme pakankamai diskretiškai, bet aiškiai. Tai mus apkaltino ultimatumais.
Seimo pirmininkas tvirtina – toks LSDP lyderio elgesys rodo jo bailumą.
„Neliūdna. Tiesiog man atrodo, kad tai yra bailumo požymis. Tiesiog elementaru ir tokio paprasto padorumo (pritrūko – ELTA). Vis tiek gyvenime visko būna, pasirinkimai įvairūs. Čia yra politika, čia dėliojasi šachmatų partijos ne šiai dienai, o gerokai ilgesniam laikui. Ir man atrodo, kad aš išdrįsčiau tai pasakyti ir nematau čia problemos“, – sakė darbą Seimo pirmininko pareigose bebaigiantis demokratas.
Tiesa, jis pridūrė besidžiaugiantis, kad pastaruoju metu viešojoje erdvėje apstu kritiškų socialdemokratų pasisakymų, kuriuose matomas per 8 mėnesius bendro darbo susikaupęs didžiosios koalicijos partnerės pyktis. S. Skvernelio teigimu, tai įrodo, kokiomis nelengvomis sąlygomis teko darbuotis „Vardan Lietuvos“ atstovams.
„Dabar matau kai kurių kolegų pasisakymus – ypatingai stebiuosi ir džiaugiuosi, kad tas jų pyktis, kuris buvo kaupiamas 8 mėnesius, ir kompleksai dabar prasiveržia į viešumą. Ir jie dabar nelaiko savęs, neriboja savęs. Atsiskleidžia visas tas paveikslas, kokiomis sąlygomis teko tuos 8–9 mėnesius darbuotis“, – apibendrino politikas.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“, trečiadienį susitinka su „valstiečiais“. LSDP lyderiai viliasi koalicinę sutartį pasirašyti dar šią savaitę.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
