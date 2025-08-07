Skvernelis: demokratai savo ministrų nekeis

Jis sveikino „Nemuno aušros“ ketinimą elgtis priešingai ir teigė, jog tai būtų proga „išsiskaidrinti“.
„Ne, mes savo ministrų nekeistume“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė S. Skvernelis.
Demokratai į Vyriausybę yra delegavę ekonomikos ir inovacijų ministrą Luką Savicką bei energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną.
„Aušriečių“ lyderis R. Žemaitaitis anksčiau neatmetė galimybės keisti partijos deleguotus ministrus arba tartis su koalicijos partneriais dėl kitokio ministerijų persidalijimo apskritai.
S. Skvernelis teigė, kad koalicijos partnerio pareiškimas dėl ministrų pakeitimo yra „teigiamas žingsnis“.
„Manau, net ir tos istorijos, kurios išvertė iš pozicijos ministrą pirmininką (Gintautą Palucką – BNS), na, ten sąsajų su atitinkamomis ministerijomis yra. Tai gal išsiskaidrins „Nemuno aušros“ atstovai ir paskirs savo ministrus“, – sakė Seimo pirmininkas.
„Aš negaliu jiems rekomenduoti, jų tai apsisprendimo reikalas. Bet turbūt keistai atrodo, kai vienas iš trijų deleguotų ministrų yra buvęs aktyvus Laisvės partijos narys (aplinkos ministras Povilas Poderskis – BNS). Tai kokia čia koalicija yra? Su kuo koalicija? Arba viceministrai ministerijose irgi yra dabartinės opozicijos atstovai“, – pridūrė jis.
BNS primena, kad „aušriečiai“ formaliai į Vyriausybę yra delegavę tris ministrus: P. Poderskį, žemės ūkio ministrą Igną Hofmaną ir teisingumo ministrą Rimantą Mockų.
Vyriausybė artimiausiu metu bus formuojama iš naujo atsistatydinus G. Palucko kabinetui, socialdemokratai į premjero pareigas vietoje jo delegavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
„Iš daugybės partijos narių, didžiausios partijos, kolegos pasirinko geriausią kandidatę, su kuo ir sveikinu kolegas. Svarbu, kad yra kandidatas, nes jeigu pavyks, kad prezidentas palaimins kandidatę, tai galės judėti tolimesni procesai“, – sakė S. Skvernelis.
Pasak politiko, kuris anksčiau pats dirbo premjeru, einant šias pareigas reikia turėti didelės kompetencijos, patirties, išmanymo, pasiryžimo, drąsos.
S. Skvernelis teigė nenorintis kritikuoti pernai į politiką žengusios ir į partiją įstojusios I. Ruginienės dėl patirties stokos.
„Žinote, lengviausia pasakyti, kad trūksta to, ano ir nepavyks. O gal bus tik sėkmės istorija, ko ir linkiu“, – sakė jis.
I. Ruginienė penktadienį turėtų susitikti su prezidentu, turinčiu pateikti ministro pirmininko kandidatūrą svarstyti Seimui.
Koalicijos sutartis baigė galioti, bet gali būti paruoštuku naujai
S. Skvernelis sako, kad atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, valdančiosios koalicijos sutartis baigė galioti.
Tačiau, pasak jo, tai savaime nereiškia, jog derybos dėl tolesnio darbo valdančiojoje daugumoje turi prasidėti „nuo balto popieriaus lapo“.
„Sutartis yra įvykdyta ir pasibaigusi“, – Seime sakė S. Skvernelis.
„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį tu (...) gali nuo balto popieriaus lapo (rašyti – BNS) arba gali turėti paruoštuką, tiesiog iš senos sutarties žiūrėti, ką verta perkelti, o ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.
Skvernelis apie R. Duchnevičiaus žmonos verslą: turėčiau sakyti, kad viskas teisinga
Žiniasklaidai paskelbus, jog pastaruosius penkerius metus Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms laimi socialdemokrato Roberto Duchnevičiaus sutuoktinės įmonė, S. Skvernelis sako, jog tai neatrodo teisinga. Tiesa, Seimo pirmininkas pažymi, jog koalicijos partneriai socialdemokratai veikiausiai norėtų, jog jis viešojoje erdvėje šiuo klausimu laikytųsi priešingos pozicijos.
„Turėčiau sakyti, kad viskas teisinga, kad nesuerzinčiau partnerių, bet nėra viskas teisinga. Jeigu tiesa, ką žiniasklaida skelbia, kad specifikacija buvo rengta to, kas laimėjo konkursą, tai, man atrodo, nėra teisinga“, – sakė S. Skvernelis.
Tiesa, jis akcentavo, jog dar per anksti imtis konkretesnių vertinimų – situaciją turi išnagrinėti Viešųjų pirkimų tarnyba.
„Ar tai teisinga, ar ne, man atrodo, į šitą klausimą labai lengvai gali atsakyti Viešųjų pirkimų tarnyba. Čia nereikia įžvelgti kriminalų – čia yra viešieji pirkimai“, – kalbėjo parlamento vadovas.
„Partijos, kada pirkimai yra susiję su politinės kampanijos reikalais, pirkimus vykdo pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kaip bet kuri organizacija“, – akcentavo jis.
Kaip ketvirtadienį paskelbė portalas „15min“, LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi socialdemokrato Vilniaus rajono mero R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchnevičius.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina aiškintis, ar pradėti tyrimą dėl galimo viešųjų ir privačių interesų supainiojimo.
