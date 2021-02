Siūloma per pusę sumažinti visus rinkiminių užstatų dydžius

Siūloma per pusę sumažinti visus galiojančius rinkiminių užstatų dydžius, taip atveriant galimybes dalyvauti politiniame procese asmenims su mažesnėmis pajamomis ir nepriklausomiems kandidatams.

Tai numatančias rinkimus reglamentuojančių įstatymų pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Gintautas Paluckas kartu su kitais Seimo socialdemokratais.

„Šiuo metu asmeniui norint dalyvauti rinkimuose kaip kandidatui yra taikomas užstatas, kuris apriboja asmenų, turinčių mažesnes pajamas, galimybę pasinaudoti teise būti renkamam.

Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucionalizmo klausimais – Europos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) savo gerosios praktikos dokumentuose rekomenduoja nustatyti, kad rinkiminio užstato dydis neribotų asmenų teisės būti renkamiems. Lietuvos Konstitucija nenumato jokio turto cenzo kaip ribojimo žmogui keltis kandidatu“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Rinkiminiai užstatai praktiškai „užšaldomi“ iki pusmečio, o tai ypač skaudžiai atsiliepia žmonėms, kurie gyvena iš darbo pajamų.

Jame nurodoma, kad asmenų su mažesnėmis pajamomis dalyvavimui rinkimuose aktualus yra ir rinkiminio užstato grąžinimo terminas.

„Rinkiminiai užstatai praktiškai „užšaldomi“ iki pusmečio, o tai ypač skaudžiai atsiliepia žmonėms, kurie gyvena iš darbo pajamų. Siūlomomis įstatymų pataisomis yra vidutiniškai trečdaliu sutrumpinami rinkimus apibrėžiančiuose įstatymuose įtvirtinti terminai, per kurį Vyriausioji rinkimų komisija turi grąžinti užstatus, jei nėra pažeidimų“, – sako projekto autorius.

Jei Seimas pritartų, Seimo rinkimų įstatymo pakeitimai nustatytų 0,5 paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio užstatą kandidatui įregistruoti vienmandatėje apygardoje, 0,5 VMDU dydžio užstatą įregistruojant vieną naują kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje vietoj kito kandidato, kurio pareiškiniai dokumentai buvo atšaukti arba jis juos atšaukė pats.

Įstatymo pakeitimai numatytų 5 VMDU dydžio užstatą vienam kandidatų į Seimo narius sąrašui įregistruoti daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pakeičiant vieno kandidato vietą sąraše, įrašant į sąrašą naują kandidatą, įstatymas numatytų 0,15 VMDU dydžio užstatą, sujungiant kandidatų sąrašus – po 0,15 VMDU už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Siūlomi Seimo rinkimų įstatymo pakeitimai numato, kad Vyriausioji rinkimų komisija rinkimų užstatą grąžintų per 30 dienų bei per 40 dienų, jei politinės kampanijos finansavimo dokumentai su priedais pateikti ne vėliau nei per 10 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo dienos.

Šiuo metu Seimo rinkimų įstatymas nustato 1 paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio užstatą kandidatui įregistruoti vienmandatėje apygardoje, 1 VMDU dydžio užstatą įregistruojant vieną naują kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje vietoj kito kandidato, kurio pareiškiniai dokumentai buvo atšaukti arba jis juos atšaukė pats. Įstatymas numato 10 VMDU dydžio užstatą vienam kandidatų į Seimo narius sąrašui įregistruoti daugiamandatėje rinkimų apygardoje, pakeičiant vieno kandidato vietą sąraše, įrašant į sąrašą naują kandidatą, įstatymas numato 1 VMDU dydžio užstatą, sujungiant kandidatų sąrašus – po 0,3 VMDU už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Seimo rinkimų įstatymas numato kad, tinkamais terminais pateikus politinės kampanijos finansavimo ataskaitą su priedais ir nepažeidus politinių kampanijų įstatymo, Vyriausioji rinkimų komisija rinkimų užstatą grąžina per 40 dienų bei per 60 dienų, jei politinės kampanijos finansavimo dokumentai su priedais pateikti ne vėliau nei per 10 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo dienos.

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme siūloma numatyti, kad keliamam kandidatų sąrašui ar išsikeliančiam kandidatui į savivaldybės tarybos narius-merus įregistruoti yra taikomas pusės VMDU dydžio užstatas, norint pakeisti vieno kandidato vietą kandidatų sąraše, įrašyti į kandidatų sąrašą naują kandidatą taikomas 0,25 VMDU dydžio užstatas, sujungti partijos iškeltus kandidatų sąrašus – 0,15 VMDU dydžio užstatas už kiekvieną sujungiamą sąrašą.

Partijai ar rinkimų komitetui keliant kandidatus, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, už kiekvieną tokį kandidatą siūloma nustatyti 5 VMDU dydžio užstatą. Siūloma numatyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija rinkiminius užstatus privalo grąžinti juos sumokėjusioms partijoms, rinkimų komitetams ar išsikėlusiems kandidatams į merus, jei šie įgyvendina įstatymo numatytus reikalavimus per 40 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo.

Galiojančiame Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme yra numatyta, kad keliamam kandidatų sąrašui ar išsikeliančiam kandidatui į savivaldybės tarybos narius-merus įregistruoti yra taikomas vieno VMDU dydžio užstatas, norint pakeisti vieno kandidato vietą kandidatų sąraše, įrašyti į kandidatų sąrašą naują kandidatą taikomas 0,5 VMDU dydžio užstatas, norint sujungti partijos iškeltus kandidatų sąrašus – 0,3 VMDU dydžio užstatas kiekvieną sujungiamą sąrašą. Partijai ar rinkimų komitetui keliant kandidatus, kurie eina pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis, taikomas užstatas už kiekvieną tokį kandidatą, kuris yra 10 VMDU dydžių. Pagal galiojantį reguliavimą Vyriausioji rinkimų komisija rinkiminius užstatus privalo grąžinti juos sumokėjusioms partijoms, rinkimų komitetams ar išsikėlusiems kandidatams į merus, jei šie įgyvendina įstatymo numatytus reikalavimus, per 60 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo.

Siūlomose Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pataisose siūloma numatyti, kad rinkimų užstatas vienam kandidatų sąrašui įregistruoti yra 5 VMDU dydžiai, pakeičiant kandidato vietą sąraše ar įrašant į sąrašą naują kandidatą taikomas 0,5 VMDU užstato dydis, sujungiant kandidatų sąrašus siūloma taikyti 0,15 VMDU užstatą už kiekvieną sujungiamą sąrašą. Siūloma numatyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija per 30 dienų grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusiai partijai, rinkimų komiteto nariui ar kandidatui, jei šis įgyvendina įstatymo numatytus reikalavimus dėl finansavimo ataskaitos pateikimo terminų, ir per 40 dienų, jei ataskaita buvo pateikta ne vėliau kaip per 10 dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Galiojantis Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas numato, jog rinkimų užstatas vienam kandidatų sąrašui įregistruoti yra 10 VMDU dydžių, pakeičiant kandidato vietą sąraše ar įrašant į sąrašą naują kandidatą taikomas 1 VMDU užstato dydis, sujungiant kandidatų sąrašus taikomas 0,3 VMDU užstatas už kiekvieną sujungiamą sąrašą. Įstatymas numato, kad Vyriausioji rinkimų komisija per 40 dienų grąžina rinkimų užstatą jį sumokėjusiai partijai, rinkimų komiteto nariui ar kandidatui, jei šis įgyvendina įstatymo numatytus reikalavimus dėl finansavimo ataskaitos pateikimo terminų, ir per 60 dienų, jei ataskaita buvo pateikta ne vėliau kaip per 10 dienų po rinkimų galutinių rezultatų paskelbimo dienos.

Siūloma, kad įstatymų pakeitimai įsigaliotų 2022 m. sausio 1 d.