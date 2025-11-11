 Širinskienė prasitarė, kaip panaudos jai skirtą seksualią reklamą

2025-11-11 16:52
LNK inf.

Lapkričio 9-ąją Seimo narė Agnė Širinskienė atšventė 50-ąjį gimtadienį. Šventės atgarsiai vis dar aidi – provokuojanti intymių prekių parduotuvės reklama ją sveikino tiesiai priešais Seimą. Apie tai, kur panaudos tokią reklamą, A. Širinskienė pasakojo laidoje „Labas vakaras, Lietuva“.

Širinskienė prasitarė, kaip panaudos jai skirtą seksualią reklamą / P. Peleckio/BNS ir A. Ufarto/ELTOS nuotr.

Parlamentarė neslėpė, kad intymių prekių parduotuvės „Fantazijos.LT“ komunikacija žavisi.

„Esu tos komunikacijos grupės, kuri kuria reklamą, gerbėja. Tikrai pasijuokdavau iš kitų politikų, kaip taikliai pataikoma į dešimtuką. Šiandien nustebau, nes jau galvojau, kad mane pamiršo, nepastebi, neturiu memų. Bet pati sulaukiau tikrai puikaus sveikinimo – džiaugiuosi, kaip ir visais sveikinimais“, – sakė A. Širinskienė laidai „Labas vakaras, Lietuva“.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Seimo narė atskleidė, kad mėgsta memus ir juokelius. Kaip ir kitus, šį taip pat žada panaudoti ateityje.

„Kai kuriuos renku ir pasidedu, matyt, biografijos rašymui ar memuarams, kai jau nebevykdysiu politinės veiklos. Man šmaikštumas visada mielas, jis praskaidrina nuotaiką. Ypač tokį rudenį, nes gimtadienis juk lapkritį, kai nėra kaip pasidžiaugti saule“, – šypsojosi jubiliatė.

Erotinių prekių prekeiviai A. Širinskienei parengė dvi dovanas – sostinėje yra du ją sveikinantys plakatai. Dovana – asmeniška, nes ant plakatų puikuojasi politikės augintinis, juodas katinas Nuodėgulys bei jos mylimos rožės.

Į bandymą drausti erotinių prekių reklamas ji žvelgia skeptiškai.

„Nežinau, va ir dabar mano Nuodėgulys reklamoje su rožėmis sėdi. Nemanau, kad jis kažką blogo kviečia ar netinkamo informuoja. Aišku, prekės segmentas yra specifinis – tą reikia pripažinti. Sakyčiau, ne draudimais, o visuomenės švietimu kovoti, tai dažnai būna daug efektyviau“, – kalbėjo 50-ąjį jubiliejų pasitikusi politikė.

Šiame straipsnyje:
Agnė Širinskienė
jubiliejus
sveikinimai
prasitarė

