Sinkevičius apie koaliciją su „aušriečiais“: seksime pavasarį išrinkto partijos pirmininko vizija

Visgi esamas socdemų lyderis pabrėžė, kad politinė jėga pokyčių koalicijoje nebijo.
„Šių metų pavasarį mes turėsime partijos jubiliejų (…) ir suvažiavimą, kuriame rinksime partijos vadovybę – ir pirmininką, ir pavaduotojus. Ir aš neabejoju, kad jeigu apsispręsiu kandidatuoti, ir manęs, ir kitų kolegų, kurie ryšis kandidatuoti, bus pirmiausia paklausta, kaip jie mato partijos ateitį ir kaip jie mato atsakomybę dirbant likusį laikotarpį kadencijos parlamente, kokioje konjunktūroje, kokioje koalicijoje“, – LRT televizijai trečiadienį kalbėjo M. Sinkevičius.
Visgi pats politikas dar nepatvirtino apsisprendęs kandidatuoti į partijos vadovus.
„Tie atsakymai bus atsakyti, todėl ir aš ruošiuosi apsisprendęs, jeigu apsispręsiu teigiamai, pasakyti, kaip aš matau situaciją, ir jeigu bus apsispręsta dėl manęs ar dėl kito lyderio, aš manau, kad seksime tuo lyderiu, kuriuo pasitikės politikai“, – aiškino jis.
Anot M. Sinkevičiaus, partija šiuo metu yra „stebėsenos būsenos“, vertina, pasak politiko, „dinamišką“ situaciją, tačiau nenori priimti skubotų sprendimų.
„Mes esame stebėsenos būsenos, bet mes žingsnius, jeigu žengsime, atliksime pamatuotai, su aiškiu planu, su neįėjimu į chaosą. Supraskite, net jeigu tie pokyčiai būtų nuspręsti daryti, mes jų nebijome. Vis tiek pokyčių tarpas turi būti kuo mažesnis“, – teigė socialdemokratų vedlys.
Jo teigimu, socialdemokratams tenka atsakomybė dėl valstybės saugumo ir stabilumo, darbų tęstinumo.
„Priimant bet kokį sprendimą, ypač mums, turintiems didžiausią atsakomybę, reikia jį savotiškai išnešioti – t. y. jį paruošti, turėti aiškų planą, o ne „strykt pastrykt“, mes dabar skiriamės, o kas bus rytoj, pamatysime rytoj. Tai čia nerimta, dėl to galima mus kritikuoti, kad mes lėti, kad mes inertiški, kad mes nenorime, lyg nedrąsūs, bijome kažko. Nieko mes nebijome, mes skaičiuojame“, – tikino M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta vasarą po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius liepos pabaigoje politikas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamą Ministrų kabinetą suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
