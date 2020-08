Partijos išsitraukė Seimo rinkimų numerius

„Turbūt nė vienais rinkimais mes neturėjome tiek daug dalyvaujančių rinkimų numerių traukime. Tai tikrai rodo, kad šie rinkimai bus ypatingi – ypatingi ne tik dėl COVID-19, bet ir dėl kitų sąlygų ir tai rodo, kad tai iš tiesų yra svarbus renginys“ – numerių traukimo renginyje Seime sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Pirmąjį numerį išsitraukė partija „Drąsos kelias“, antrąjį – „Laisvė ir teisingumas“, trečiąjį – Laisvės partija, ketvirtąjį – Liaudies partija. Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai bus penktieji, Centro partija – Tautininkai – šeštieji. Septintasis – Nacionalinis susivienijimas, aštuntieji – Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga, devintieji – Lietuvos socialdemokratų darbo partija, dešimtieji – Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai.

11 numerį išsitraukė partija „Lietuva visų“, 12 – Liberalų sąjūdis, 13 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, 14 – Lietuvos žaliųjų partija. Krikščionių sąjungos numeris bus 15, Darbo partijos – 16, o Lietuvos socialdemokratų partijos – 17.

M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

VRK duomenimis, pareiškinius dokumentus šiems rinkimams pateikė 20 politinių partijų, 17 iš jų kelia kandidatų sąrašus daugiamandatėje apygardoje – jos ketvirtadienį ir išsitraukė savo eilės numerį.

Daugiamandatės apygardos kandidatų sąraše yra per 1,7 tūkst. kandidatų. Vienmandatėse apygardose kandidatuos per 780 kandidatų. Ankstesniuose rinkimuose dalyvavo 16 politinių partijų, 1,4 tūkst. kandidatų ir per 670 vienmandatininkų.

„Matome, kad šiais metais kandidatų yra gerokai daugiau“, – apibendrino VRK pirmininkė.

Burtų keliu partijų atstovų ištraukti rinkimų numeriai bus įrašomi Seimo rinkimų biuleteniuose.

Iki rugsėjo 6-osios partijos dar gali sujungti savo sąrašus ir rinkimuose dalyvauti sudariusios koaliciją. Tuomet jos galės pasirinkti, kurį numerį norėtų įrašyti į rinkimų biuletenį.

Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.