Seimo narių mokslai: vienas politikas vos per plauką netapo kunigu

Seimo narys Jaroslavas Narkevičius tvirtina, kad moka tris keturias kalbas – lenkų, lietuvių, rusų ir šiek tiek prancūzų. Tačiau pakalbėti prancūziškai atsisakė. Anot jo, šios kalbos moka tik pagrindus.
Vytautas Jucius – Seimo naujokas, „Nemuno aušros“ narys. Jis vienintelis Seime pagal išsilavinimą yra artileristas ir, pagal jo paties anketą, įgijęs istorijos mokytojo specialybę. Mokslus V. Jucius krimto Sverdlovsko aukštojoje karinėje mokykloje.
„Esu karininkas, artileristas, o civilinė specialybė – istorijos ir socialinių mokslų mokytojas. Artilerija – tai patrankos. Moku šaudyti iš patrankų. Ten pat ir istoriją studijavau. Mokiausi 56 dalykus per tuos keturis metus“, – aiškino V. Jucius.
V. Jucius nurodė, kad moka dvi užsienio kalbas – anglų ir rusų. Anglų Vytautą išmokė pats gyvenimas.
„Mano pirma šeima, mano dukros gyvena Amerikoje, tai šiek tiek pabendraujame kalbamojoje kalboje“, – pasakojo V. Jucius.
O štai Antanas Nedzinskas vienintelis visame Seime nurodė, kad nemoka nė vienos užsienio kalbos.
„Pajuokauti galima ir tai gerai. Svarbu, kaip kūno kalba, ką spinduliuoja, kokias emocijas leidžia, o ne taip, kaip tu kalbi. Jei jau labai sunku kalbėti, tada kalbėk rankomis. Tik tiek, kad vakare jos pavargs“, – šmaikštavo A. Nedzinskas.
Dainiaus Varno Seime galėjo visai nebūti – jis vos per plauką netapo kunigu.
„Turėjau daug pažįstamų kunigų, kurie kvietė eiti mokytis į teologiją“, – sakė D. Varnas.
Bet ar ketino būti kunigu neatskleidė, sakė, kad paslaptis.
„Greičiausiai – jauna širdis. Iš tiesų, kaip mergaitės netampa vienuolėmis, taip berniukai netampa kunigais“, – šypsojosi D. Varnas.
Todėl ir dabar D. Varnas nueina pasimelsti į Seimo koplytėlę. Kai sunku – prašo Dievo pagalbos.
„Maldos yra toks privatus dalykas, bet malda, kurią kalba Kamaldulių vienuoliai, visada yra ši: „Viešpatie Jėzau, pasigailėk mūsų“, – dalijosi D. Varnas.
Kai studijavo teologiją, D. Varnas universitete matydavo ne ką kitą, o Agnę Širinskienę, kuri irgi baigusi teologiją.
„Taip, šauni moteris, labai stropi buvo. Tik gerų žodžių moksline prasme galiu pasakyti apie Agnę“, – pasakojo D. Varnas.
Iš teologijos studijų A. Širinskienė dar pamena lotynų kalbą. Ir šiaip A. Širinskienė – išprususi: jos sąskaitoje du magistrai bei mokslinis daktaro laipsnis.
„Atsimenu dar kai kurias Cezario kalbas“, – sakė A. Širinskienė.
Lotyniškai moka ir Valdas Rakutis. Jis – didžiausias Seimo poliglotas, yra nurodęs, kad kalba net septyniomis užsienio kalbomis.
„Mano gyvenimo moto yra irgi lotyniškai: „Non progredi, est regredi“ – jeigu neini į priekį, eini atgal. Tikrai tuo vadovaujuosi“, – pasakojo V. Rakutis.
Arvydas Pocius – vienintelis Seime kalbantis rumuniškai. Išsilavinimu A. Pocius gali tikrai pasigirti.
„Kūno kultūros institutą – tuometinį, dabar Lietuvos sporto universitetą. O paskui teko studijuoti, kaip minėjau, jau kariuomenėje būnant, Vokietijos generalinio štabo akademijoje, po to Jungtinių Amerikos Valstijų saugumo pajėgų karo koledže Amerikoje, ir galiausiai – Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijose“, – pasakojo A. Pocius.
O Viktoras Fiodorovas – vienintelis Seimo narys, kuris nėra baigęs jokių aukštųjų mokslų. Bet kolegas vejasi – dabar studijuoja kūrybos ir pramogų industrijas.
„Politiku būnant nebūtina būti politikos mokslų studentu arba politikos mokslus baigusiu. Politika – labai plati sfera. Jau trečia mano kadencija, ir manau, kad esu savo darbu įrodęs, jog nesu kažkoks liurbis Seime“, – šypsojosi V. Fiodorovas.
