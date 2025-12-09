Seime socialdemokratės žinutė: sportas – ne politikų žaidimas

Praėjusią savaitę Vyriausybė pritarė siūlomai sporto valdymo pertvarkai, kuria bus panaikinta Nacionalinė sporto agentūra, o jos funkcijos perduotos Nacionalinei sporto tarybai. Antradienį šis klausimas teikiamas Seimui, nepaisant opozicijos bandymų jį išimti iš darbotvarkės.
Seimui priėmus įstatymo projektą, Nacionalinė sporto taryba taptų biudžetine įstaiga su taryboje veikiančiais visuomeninių organizacijų atstovais, kurie sprendimus priimtų kolegialiai.
Numatyta, kad Nacionalinė sporto taryba administruotų ir finansuotų sporto ir nacionalines fizinio aktyvumo programas, nacionalinius ir regioninius fizinio aktyvumo ir tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektus, taip pat pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, vykdomą kartu su sportiniu ugdymu.
Dar prieš Seimo posėdį antradienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė sakė nepalaikanti įstatymo projekto, nes sportas „Lietuvoje nuolat gyvena reformomis ir reorganizacijomis“.
„Kiekviena reforma turi pasekmių, todėl jų turi būti kuo mažiau, ypač olimpinio ciklo viduryje. Turime stiprinti veikiančią sistemą, o ne pradėti naują biurokratinį eksperimentą“, – sakė Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkė.
„Liko vienas žingsnis iki momento, kai geriausi Lietuvos atletai atsisakys atstovauti savo šaliai. Ne todėl, kad jie jos nemyli, o todėl, kad mes jų vis dar nenorime išgirsti“, – teigė ji.
