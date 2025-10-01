 Seime – netikėtas radinys

Seime – netikėtas radinys

2025-10-01 11:57
LNK inf.

Antradienį ne tik Vilniaus skulptūros dabinasi šimtinėmis – socialdemokratė Ingrida Braziulienė ryte Seime rado 100 eurų. Tai tikras pinigų detektyvas – kol kas neaišku, kas pametė šimtinę, bet I. Braziulienė spėja, kad tai arba Seimo narys, arba kanceliarijos darbuotojas. 

Seime – netikėtas radinys
Seime – netikėtas radinys / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Pasilikti pinigų Seimo narė nesusiviliojo – iš karto pranešė administracijai. Jeigu pinigų savininkas neatsiras, pažadėjo šimtinę paaukoti prieglaudai, senelių namams arba bažnyčiai – neva, kas ne tavo, tas visų.

Apie įvykį papasakojo Etikos ir procedūrų komisijos narė (LSDP) I. Braziulienė.

„Įvykis tiesiog labai paprastas. Darbo diena, lipame į liftą, mano kabinetas yra penktame aukšte. Durys atsiveria ir ant žemės mėtosi pinigai. Kadangi tai yra ne 10 ar 20 eurų, tai vis tiek juk kažkas pametė, ar ne? Tada kreipiausi į Seimo posėdžių salėje dirbančią administraciją, kad paviešintų, jog yra rasti pinigai. Gal atsilieps“, – pasakojo Seimo narė. 

Ingrida Braziulienė
Ingrida Braziulienė / J. Kalinsko / ELTOS, I. Gelūnas / BNS nuotr.

Pinigų pati nesusiviliojo pasiimti, anot jos, kas ne tavo – niekada neimk.

„Negalima. Šie pinigai nėra maža suma. Tai žmogui, kuris pametė, vis tiek yra praradimas. Labai tikiuosi, kad atsiras“, – teigė ji.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše: 

Paklausta apie kyšį, tokią mintį neigia. Vadino tai – nenusisekusiu finansiniu praradimu.

„Atsiskaitome kavinukėje grynais pinigais. Tikrai tai ne kyšis, o nenusisekęs finansinis praradimas kažkam šį rytą“, – tikino I. Braziulienė.

Šiame straipsnyje:
Seimas
netikėtas radinys
100 eurų
Ingrida Braziulienė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų