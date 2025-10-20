Seime – neeilinė vagystė: kas kaltas?

„Nueinu, žiūriu, kad nebėra mano palto ten, kur jis turėjo būti, kur aš jį ryte palikau“, – pasakojo P. Kuzmickienė.
Seimo narė, paklausta, kur jį paliko, atsakė: „Rūbinėje.“
Savo paltą P. Kuzmickienė labai mėgo.
„Mylimas, žinot, vis dėlto reikia kažką apsirengti, nėra taip šilta“, – teigė P. Kuzmickienė.
„Manau, kad Paulė mano paltukuose paskęstų, o aš tiesiog neįsisprausčiau į Paulės paltukus“, – paklausta, ar nematė palto, „KK2“ komandai sakė Seimo narė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė.
Seimo narys Vytautas Sinica tvirtino, kad palto tikrai neėmė.
„Kas čia su tuo paltu? Nebent į brangų rankinuką įsidėjo kažkas“, – pabrėžė Seimo narė Indrė Kižienė.
„Grinčo darbas“, – pabrėžė Seimo narys Antanas Nedzinskas.
A. Nedzinskas, paklaustas, ar matė, atsakė: „Gal dar per anksti, dar ne Kalėdos.“
Seimas yra saugomas, visus įėjimus ir išėjimus stebi apsauga, visur filmuoja kameros, tad paltą išsinešti būtų sunku.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Seimo narė Agnė Bilotaitė, į klausimą, ar ne ji sumaišė, atsakė: „Mes šiaip skiriamės dydžiais, gal nebūčiau užsidėjusi Paulės palto.“
Seimo narė Lina Korsakė teiravosi, kokios spalvos buvo paltas.
„Ne, nemačiau. Tokių mažų kaip Paulė tai labai mažai yra. Paulė yra liekna, ne kiekvienas įlįs į tą paltą“, – aiškino L. Korsakė, sužinojusi, kad paltas buvo rusvos spalvos.
Paulė vylėsi, kad kažkas tiesiog suklydo – netyčia apsirengė jos paltą.
„Pamiršo, kur nusirengė. Tegul dabar samdosi, kad hipnozės koks nors seansas būtų – atsimins“, – „KK2“ komandai sakė Seimo narys Dainius Gaižauskas.
Kitą dieną P. Kuzmickienės paltas atsirado – ten, kur buvęs, niekas neprisipažino.
