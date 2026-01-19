Kauno policija aiškinasi, kas nesusimokėjo už prekes

Kaip pranešė Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), 2025 m. gruodžio 2 d. apie 13.45 val. Kaune, Savanorių pr., iš parduotuvės pavogti du vienetai kvepalų, vertų 197,80 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojų, atpažįstančių šią moterį, žinančių jos buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 960 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas.
