Seimas ketvirtadienį vėl rengia nenumatytą posėdį

Dėl to trečiadienį sutarė Seimo valdyba.
Ketvirtadienį iš ryto vyks iš anksto suplanuoti rytinis ir vakariniai Seimo posėdžių, o po jų nuo 16.30 val. turėtų prasidėti nenumatytas.
„Iki 24 val. (posėdis truks – BNS), jeigu reikės. Jame būtų svarstomas vienas klausimas – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo keleto straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, priėmimo stadija“, – per valdybos posėdį sakė Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.
Anot jo, to reikia, kad Seimo rudens sesiją būtų galima baigti laiku – gruodžio 23 dieną, kaip numatyta Konstitucijoje.
BNS rašė, kad Seimas nenumatytą posėdį dėl to paties įstatymo pakeitimo surengė ir trečiadienį.
Po svarstymo pritarta LRT įstatymo pataisai, kad atleidžiant LRT generalinį direktorių dalyvautų parlamentarės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Pritarimas siūlymui su katinu reiškia, kad pakeista socialdemokratų registruotos pataisos dėl LRT vadovo atleidimo redakcija, kuriai pritarė Kultūros komitetas.
Valdantieji siekia, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tiek dauguma LRT darbuotojų, tiek dalis žiniasklaidos bendruomenės teigia, jog skubiai ir be išsamaus aptarimo teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Siekdami užkirsti kelią skubiam įstatymo pakeitimo priėmimui opozicijos atstovai bando užtęsti procesą ir registruoja šimtus siūlymų projektų. Didžioji jų dalis – šmaikštūs, ironiški ar net absurdiški, taip atskleidžiant požiūrį į valdančiųjų parengtą LRT įstatymo pakeitimo projektą.
Dėl to projekto svarstymo stadija užtruko 12 valandų, kol apsvarstyti visi opozicijos siūlymai.
Naujausi komentarai