Šakalienei – dar vienas smūgis

Tokį bendrapartiečių sprendimą patvirtino ir pati D. Šakalienė, tačiau plačiau jo nekomentavo.
„Galiu tik patvirtinti, kad šio komiteto nare nesu ne savo iniciatyva“, – portalui sakė buvusi ministrė.
Savo ruožtu portalo šaltiniai nurodė, kad įtampą tarp partijos vadovybės ir D. Šakalienės dar labiau paaštrino buvusios ministrės interviu su žurnalistu Edmundu Jakilaičiu. Pastarųjų teigimu, socialdemokratė dėl savo atvirų pasisakymų gali netekti ir partijos vicepirmininkės posto.
Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.
D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežto Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus reakcijos ir jautė spaudimą.
