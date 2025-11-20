 Šakalienei – dar vienas smūgis

Šakalienei – dar vienas smūgis

2025-11-20 09:56
ELTOS inf.

Socialdemokratai nusprendė neleisti grįžti į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK) buvusiai krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei, remdamasis šaltiniais skelbia portalas „15min“.

Dovilė Šakalienė
Dovilė Šakalienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Tokį bendrapartiečių sprendimą patvirtino ir pati D. Šakalienė, tačiau plačiau jo nekomentavo.

„Galiu tik patvirtinti, kad šio komiteto nare nesu ne savo iniciatyva“, – portalui sakė buvusi ministrė.

Savo ruožtu portalo šaltiniai nurodė, kad įtampą tarp partijos vadovybės ir D. Šakalienės dar labiau paaštrino buvusios ministrės interviu su žurnalistu Edmundu Jakilaičiu. Pastarųjų teigimu, socialdemokratė dėl savo atvirų pasisakymų gali netekti ir partijos vicepirmininkės posto.

Kaip skelbta, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) trečiadienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl buvusios krašto apsaugos ministrės D. Šakalienės teiginių apie aplinkybes, kurios susijusios su įmonės „Fegda“ atliktais kelio tiesimo į Rūdninkų karinį poligoną darbais.

D. Šakalienė anksčiau yra užsiminusi, jog išsikvietusi „Fegdos“ atstovus pasikalbėti, sulaukė griežto Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderio Mindaugo Sinkevičiaus reakcijos ir jautė spaudimą. 

Šiame straipsnyje:
Dovilė Šakalienė
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas
NSGK

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
O \\\\.////
buvusi Rusų "atgrąsymo ministrė",dar vaikų neatiminėja? jau jos "darbo" braižas išlenda,tik gimusius dar kruvinus,neplautus iš gimgyklų nuo motinos papo grobe._____Gal geriau būtų neišmėžę iš atgrąsyno "ministrės",gal mažiau bėdų pridarytų.
2
0
Žinoma
Labai teisingai padarė socdemai ,man pagalienė labai panaši į babcę geležinkelio stoties turgavietėje iš maišo prekiaujanti siemičkom !!!
4
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų