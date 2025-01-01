Ruginienė susitiko su JK ambasadore Lietuvoje

„Labai vertiname artimus mūsų šalių santykius, gyvybingą strateginę partnerystę, kertinį Jungtinės Karalystės vaidmenį prisidedant prie NATO rytų flango ir Baltijos regiono saugumo. Tai yra tvirtas, bendromis vertybėmis ir interesais grįstas bendradarbiavimas, kurį šiais iššūkių ir hibridinių grėsmių laikais būtina stiprinti“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Aptariant saugumo padėtį regione, daug dėmesio skirta hibridinėms grėsmėms ir būtinybei sąjungininkams kartu tobulinti priemones joms atremti. Be to, akcentuota vieningo ir ryžtingo atsako priešiškas veiklas vykdančių valstybių atžvilgiu svarba.
Susitikimo metu premjerė taip pat pabrėžė, kad gynybos sektoriaus plėtra yra strateginis Lietuvos prioritetas ir reali galimybė kurti aukštos pridėtinės vertės partnerystes. Pokalbio metu taip pat paliestos ekonominių ryšių plėtros, potencialo aukštos pridėtinės vertės sektoriuose temos.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Tai Lietuvos lyderių ir sąjungininkų iš užsienio buvo įvardyta kaip hibridinė ataka.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Naujausi komentarai