Ruginienė prezidentui pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus

Tai BNS patvirtino I. Ruginienės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
„Su visais minėtais kandidatais premjerė susitiko ir sprendimą priėmė įvertinusi jų turimas kompetencijas bei suplanuotą viziją darant darbus ateityje“, – BNS sakė I. Dobrovolskas.
„Nemuno aušros“ nariai K. Žuromskas dirba aplinkos viceministru, o I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas. Abu jie pernai dalyvavo Seimo rinkimuose, tačiau nebuvo išrinkti.
34-ių K. Žuromskas iki politinės karjeros pradžios dirbo nekilnojamojo turto kompanijoje „RE/MAX“, vėliau buvo sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ verslo plėtros vadovas, o keleri metai iki Seimo rinkimų vadovavo mažajai bendrijai „Redplyta“.
Tuo metu 42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, bet penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
Jis 2010–2024 metais priklausė Liberalų sąjūdžiui, šiuo metu dirbančiam opozicijoje.
Ž. Vaičiūnas vadovauja Energetikos ministerijai nuo kadencijos pradžios atsistatydinusioje Gintauto Palucko Vyriausybėje. Šiuo metu jis pareigas eina laikinai.
