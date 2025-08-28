Ruginienė įvardijo, kada bus aiškūs visi socialdemokratų ministrai

„Ryškėja planas, ilgai laukti nereikės, šį vakarą, matyt, finalizuosime kartu su partija, nes turėsime partijos prezidiumą, ir bent jau socdemų ministrai bus aiškūs“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, LSDP ketvirtadienį nuotoliniame posėdyje aptars kandidatūras į politinius postus pasikeitus valdančiajai koalicijai, taip pat žada galutinį sprendimą dėl to, kas taps Seimo pirmininku.
Tuo metu I. Ruginienė šią savaitę pradėjo susitikimus su ministrais, ketvirtadienį ji kalbasi su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene, sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskiene ir vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, finansų ministru Rimantu Šadžiumi.
Visus juos anksčiau teikė socialdemokratai. Vyriausybę sudaro 14 ministrų, LSDP atsakinga už devynias iš jų.
„Mūsų susitikimai tokie įvairialypiai, pirmiausia, mes kalbame apie tai, kas buvo nuveikta ir kokie artimiausi planai, man labai įdomu ir svarbu išgirsti pačio ministro įžvalgas, ką pavyko padaryti, kur buvo pagrindinės kliūtys ir ką perkeliame į kitą pusmetį“, – teigė paskirtoji Vyriausybės vadovė.
„Aš esu naujas vadovas, naujas žmogus, į kai kuriuos klausimus turiu savo matymą, savo požiūrį, susitikimų tikslas yra tą požiūrį išreikšti ir kitiems ministrams ir pasižiūrėti, ar mes turime sąlyčio taškų“, – sakė ji.
Kalbėdama apie patarėjų komandą, I. Ruginienė teigė, kad joje bus ir tęstinumo, ir „naujo vėjo, naujų veidų“.
Savo susitikimus su kandidatais pradėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Trečiadienį jis turėjo pokalbius su laikinąja krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene bei laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Ketvirtadienį į Prezidentūrą susitikti su šalies vadovu atvyko „aušriečių“ kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis ir „valstiečių“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijai vadovauti teikiamas Edvinas Grikšas.
Nauja Vyriausybė formuojama po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ pareiškus, kad ji nebegali dirbti toliau su „Nemuno aušra“.
Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta antradienį.
Ministrus į Vyriausybę deleguoja trys valdančiąją koaliciją sudariusios Seimo frakcijos – Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos.
