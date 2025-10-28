Ruginienė – dėmesio centre: internete plinta vaizdo įrašas iš parduotuvės

„TikTok“ paplitusioje vaizdo medžiagoje – gyventojams kiek neįprastas vaizdas, nes premjerė atsidūrė itin kasdieniškoje aplinkoje, maisto prekių parduotuvėje.
Vaizdo įraše matyti, kaip į maišus premjerė krauna prekes. Jai padeda šalia stovintys apsaugos darbuotojai.
Po vaizdo įrašu pasipylė tautiečių komentarai.
„Žmogus apsiperka, kaip ir viskas normalu“, – rašė vienas internautas.
„O kas čia negerai? Visi esame žmonės, apsipirkinėjame parduotuvėje, normalu“, – antrino kitas.
„Apsauginis tikras džentelmenas“, – gyrė komentatorius.
Tiesa, kitiems užkliuvo tai, kad apsaugos darbuotojai padėjo premjerei laikyti maišus.
„Manau, čia nenormalu, apsauga turi rūpintis saugumu, o ne produktus nešioti“, – nuomonę reiškė tautietis.
Dar kiti vaizdo įraše įžvelgė reklamą.
„Visi komentuojantys, kad čia viskas normaliai, aiškiai nesupranta, kad čia eilinė reklama, siekiant ją neva parodyti kaip paprastą žmogų, apsipirkinėjantį parduotuvėje. Kiek žmonių per visą šitą laiką yra matę prezidentus, premjerus ir kitus asmenis, kuriems taikoma apsauga, apsipirkinėjančius parduotuvėse? Nematėt, o žinot kodėl? Todėl, kad tai įeina į jų aptarnavimą, jie pasako, ko reikia, ir viskas yra superkama. Čia gryna reklama, ant kurios dauguma ir pakibot“, – samprotavo komentatorius.
