Ruginienė apie vizitus į Rusiją: nežinau, ar aš turiu gėdytis

„Nežinau, ar aš turiu gėdytis, kad tuo laikotarpiu turėjau privačius vizitus pas savo tolimus giminaičius. Tada buvo toks laikas, dabar yra kitoks. Ne vieną kartą deklaravau, kad visa širdimi esu už Ukrainą, tuo labiau, kad man teko ten praleisti nemažai laiko“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė I. Ruginienė.
„Aš tikrai nesijaučiu (verta kritikos – ELTA), nes nieko blogo nepadariau“, – akcentavo ji.
Į ministrus pirmininkus deleguota politikė kalbėjo, jog dažnas asmuo turi giminių, kurie gyvena įvairiose pasaulio šalyse.
„Aš asmeniškai turiu nuo Australijos iki Europos įvairių kampelių. Ne vieną kartą sakiau, kad nemaža dalis jų yra ir Ukrainoje, dalis iš jų jau pabėgo, yra Čekijoje, Vokietijoje, nes tokia dabar yra situacija“, – sakė ji.
„Tikrai Ukrainą remsiu iki pergalės ir tikiu ta pergale“, – pabrėžė I. Ruginienė.
Kaip jau buvo skelbta, I. Ruginienė lankėsi Rusijoje 2015 ir 2018 m. Kaip Eltai teigė jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, politikė lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės. Pati močiutė kilusi iš Kramatorsko, Ukrainos. Jis taip pat pridūrė, kad I. Ruginienės giminė sovietmečiu skilo ir dalis liko Ukrainoje, kita dalis persikėlė į Rusiją.
Vertins principingai
I. Ruginienė sako principingai vertinsianti galimus ministrų nusižengimus.
Pasak politikės, jos vertinimai ministrų atžvilgiu priklausytų nuo tarnybų pateiktų išvadų turinio.
„Jeigu kartais, galime daryti prielaidą, kad ateitų tam tikros (tarnybų – BNS) išvados, tai, be abejo, niekada kitaip nesprendžiau, o tiktai principingai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė politikė.
„Jeigu žmogus pažeidęs yra, ir tai bus pripažinta, įstatymus, padaręs tam tikrą galbūt baudžiamąją veiką, tai čia kitokio vertinimo ir negali būt“, – teigė ji.
I. Ruginienė pridūrė pasitikinti partijos nariais ir besitikinti, kad pavyks išvengti „tokių dalykų ir kaip įmanoma sklandžiau ir produktyviau dirbsime toliau“.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.
Socialdemokratai renka kandidatą į premjerus
Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė bei Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Tiesa, tiek M. Sinkevčius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai. Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę. Apie tai, remiantis šaltiniais, žiniasklaida pranešė jau prasidėjus prezidiumui.
Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras. Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto. Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.
ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.
