„Tikrai visi diplomatiniai kanalai yra įveiklinti spręsti situaciją. Ir sienos su Baltarusija nėra uždarytos šiaip sau – jos uždarytos dėl hibridinės atakos. Kai tik turėsime patikinimą iš Baltarusijos pusės, kad atakos suvaldytos (…), mes priimsime sprendimą atidaryti sieną“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjerė.
Ruginienė apie galimas derybas su Baltarusija: įveiklinti visi diplomatiniai kanalai
2025-11-13 11:58
Premjerė Inga Ruginienė sako, jog tęsiantis diskusijoms dėl galimų derybų su Baltarusija, yra įveiklinti visi diplomatiniai kanalai, tačiau laukiama pirmojo žingsnio iš Minsko.
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.
