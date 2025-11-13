 Ruginienė apie galimas derybas su Baltarusija: įveiklinti visi diplomatiniai kanalai

Ruginienė apie galimas derybas su Baltarusija: įveiklinti visi diplomatiniai kanalai

2025-11-13 11:58
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Premjerė Inga Ruginienė sako, jog tęsiantis diskusijoms dėl galimų derybų su Baltarusija, yra įveiklinti visi diplomatiniai kanalai, tačiau laukiama pirmojo žingsnio iš Minsko.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Tikrai visi diplomatiniai kanalai yra įveiklinti spręsti situaciją. Ir sienos su Baltarusija nėra uždarytos šiaip sau – jos uždarytos dėl hibridinės atakos. Kai tik turėsime patikinimą iš Baltarusijos pusės, kad atakos suvaldytos (…), mes priimsime sprendimą atidaryti sieną“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė premjerė.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
derybos
Baltarusija
diplomatiniai kanalai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų