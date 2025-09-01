 Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre

Renata Saulytė sako sulaukusi „aušriečių“ lyderio pasiūlymo tapti aplinkos ministre

2025-09-01 15:46
Saulius Jakučionis (BNS)

Komunikacijos ir pokyčių valdymo ekspertė Renata Saulytė sako sulaukusi „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasiūlymo tapti aplinkos ministre.

Renata Saulytė
Renata Saulytė / K. Kavolėlio / BNS nuotr.

„Sulaukiau pasiūlymo prieš keletą dienų iš „Nemuno aušros“ lyderio. Labai rimtai svarstau šį pasiūlymą“, – BNS pirmadienį sakė R. Saulytė.

R. Saulytė teigė prieš sutikdama eiti šias pareigas norinti suderinti požiūrius tarp jos ir ją galbūt į ministres teiksiančios „Nemuno aušros“.

„Visada save pozicionavau ir visų pirma net ir ministro darbe norėčiau išlikti eksperte, kiek įmanoma atsiriboti nuo politinių jėgų ir politinių aktualijų“, – teigė komunikacijos specialistė.

„Jeigu mums iš tikrųjų pavyks suderinti požiūrį, kur link turėtų judėti visas aplinkos apsaugos sektorius, (...) tokiu atveju priimčiau šitą pasiūlymą būti kandidate“, – pridūrė ji.

R. Žemaitaitis BNS pirmadienį patvirtino turintis du kandidatus į aplinkos ministrus, tačiau jų neįvardijo.

Praėjusią savaitę Seime subūrus naująją valdančiąją koaliciją, „aušriečiams“ priskirtos išliko Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, o turėtas teisingumo ministro portfelis pakeistas į energetikos ministro.

Šiame straipsnyje:
Renata Saulytė
aušriečiai
Aplinkos ministerija
kandidatė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų