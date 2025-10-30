Realiausias kandidatas į ministrus prabilo apie užmegztą tarnybinį romaną

Seimo nario, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nario R. Kauno ir jo dabar jau buvusios patarėjos Neringos santykiai užgimė dirbant. Paklausta, ar darbas Lietuvos labui gali atnešti meilę, moteris „KK2“ komandai sakė, kad tai buvo tikrai staigmena.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Aš meile netikėjau“, – sakė ji.
Vis dėlto politikas teisininkės nuomonę pakeitė.
„Meilė – vis dar šio pasaulio dimensija“, – šypsojosi moteris.
Anot Seimo nario R. Kauno, santykius paspartino buvimas šalia.
„Tai kasdienis buvimas kartu paskutinį, sakykime, pusmetį. Tiesiog taip gyvenimas nutiko, ištiko. Ir dabar bendraujame jau nebe darbiniais santykiais“, – kalbėjo R. Kaunas.
Paklaustas, už ką įsimylėjo savo buvusią patarėją, jis vardijo sužavėjusias Neringos savybes.
„Už protą. Žmogus atsiduoda darbui, stengiasi atsakingai žiūrėti į visas užduotis, į gyvenimo situacijas. Tas labiausiai ir žavi – atsakomybės jausmas ir gebėjimas rasti kompromisus, priimti sprendimus“, – kalbėjo politikas.
N. Pavilonytė svarstė, kada gimė jausmai buvusiam vadovui.
„O kada prasideda meilė? Ar nuo pirmų žvilgsnių, pietų, kavos? Negaliu atsakyti. Dėmesį pajutau maždaug prieš pusmetį, po to prasidėjo vasara ir daugiau laiko praleisdavome kartu“, – pasakojo ji, atskleidusi, kad R. Kaunas suviliojo ir gėlėmis, ir pasimatymais.
Robertas ir Neringa pažįstami buvo senokai. Politikas – socialdemokratų Kauno skyriaus pirmininkas, o Neringa – viena iš jo pavaduotojų. Kai R. Kauną išrinko į Seimą, Neringą jis pasikvietė vykti kartu.
„Tenka vakaroti antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, būname Vilniuje. Gal natūraliai viskas tiesiog – vakarienė ar kažkoks išėjimas, atsirado daugiau temų. Viskas vyko labai savaime, kol vieną dieną supratome, kad gal reikėtų tai uždeklaruoti ir padaryti sprendimus“, – laidoje „KK2“ kalbėjo R. Kaunas.
Maždaug prieš pusmetį jie suprato, kad yra ne darbdavys ir darbuotoja, o pora. Abu kartu apsigyveno R. Kauno Seimo viešbučio kambaryje. Kai laiką leidžia Kaune, pora taip pat gyvena kartu.
„Kai apsigyvenome kartu, nusprendėme, kad būtų sąžininga prieš kitus, kad nebūčiau jo patarėja“, – atskleidė N. Pavilonytė.
Ją įdarbino R. Kauno partijos kolega Audrius Radvilavičius. Moteris dirba ir pas Birutę Vėsaitę. Visgi Neringa vis dar dirba tame pačiame kabinete kaip ir jos mylimasis.
Sklando gandai, kad R. Kaunas dėl Neringos paliko savo buvusią gyvenimo partnerę.
„Neringa yra išsiskyrusi jau seniai, tiesiog pavardė pasikeitusi. Aš irgi esu išsiskyręs. Praeitos šeimos nesusiklostė, bet bendravimas vyksta. Turime vaikų, savo vaikus mylime, prižiūrime ir džiaugiamės. Tiesiog kartais gyvenimas pasikeičia“, – teigė R. Kaunas.
Kitiems Seimo nariams kolegos santykiai buvo staigmena.
„Nežinau ir nesidomiu. Jeigu meilė užgimė, tai labai šaunu“, – laidoje „KK2“ kalbėjo Mindaugas Sinkevičius.
„Žinokite, pirmą kartą girdžiu. Ne, tikrai nieko nežinau apie tai. Gerai, jei meilė žmogų daro gražesnį, turtingesnį vidumi. Jei jų dviejų santykiai yra gražūs ir jiems abiem gerai, ir mums nuo to tik geriau, kad kolega laimingas“, – sakė Seimo narė Ingrida Braziulienė.
(be temos)