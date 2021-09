R. Karbauskis kreipėsi į Seimo pirmininkę: įvedama naujos formos cenzūra

„Tai reiškia, kad bet kokia kritika, išsakoma kad ir socialinių tinklų komentaruose arba portalų puslapiuose, bus pripažįstama politine reklama, nors ir negatyvia. Darbo grupės rengiamame Rinkimų kodekse numatoma, kad „Politinė reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos ir pažymėta“. Kitaip tariant, įvedama naujos formos cenzūra, kai kritiškai įvertinęs vykdomą valstybės politiką asmuo bus verčiamas tokią savo nuomonę pažymėti kaip politinę reklamą. Tokie žymėjimai mirgės ir portaluose, kuriuose vis dažniau skamba žmonių kritika kontraversiškiems valdančiųjų sprendimams.

Vienas kelias valdantiesiems susidoroti su kritikais nepavyko – nepavyko uždrausti kritikos pavadinant ją „neapykantos kalba“, dabar matome bandymą kritiką sureguliuoti kaip negatyvią politinę reklamą. Einama Rusijos keliu – kiekviena diktatūra pirmiausiai siekia apriboti kritiką. Trūksta tik, kad opozicijai uždraustų dalyvauti rinkimuose, kaip kad neseniai padarė ir Putinas“, – pažymi LVŽS pirmininkas R. Karbauskis.

LVŽS pirmininkas pabrėžia, kad LVŽS priešinsis tokiems siūlymams riboti žmonių nuomonės raišką.

Taip pat Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis kreipėsi į Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen, prašydamas užtikrinti sklandžią darbo grupės, kuri peržiūri rinkimų sistemą ir rengia Rinkimų kodeksą, veiklą. Pasak jo, kreipimasis Seimo pirmininkei išsiųstas po to, kai per 170 puslapių turintis pakoreguotas Rinkimų kodekso projektas bei netoli 100 puslapių siekianti jį lydinti medžiaga darbo grupei buvo pateikta iki posėdžio likus tik savaitei, nors darbo grupė nebuvo sušaukta visą vasarą bei per tą laiką negavo jokios papildomos informacijos.

Anot „valstiečių“ lyderio, papildomos korekcijos, vėlgi 100 puslapių apimties, pateiktos paskutinę naktį prieš planuojamą darbo grupės posėdį, kai partijų frakcijas Seime atstovaujantys Seimo nariai, jau nekalbant apie jų frakcijas ar partijas, neturėjo jokios fizinės galimybės su jomis susipažinti.

„Tokia darbo grupės veikla, kai paskutinę naktį prieš darbo grupės posėdį yra siunčiama didelės apimties pakoreguota medžiaga, nedaro garbės jokiai įstaigai, tuo labiau – Seimui, kuris turėtų demonstruoti aukščiausius standartus. Prisiminus, kaip buvo spaudžiama keisti rinkimų sistemą ir padaryti ją palankia konservatoriams, kyla labai negeras įtarimas, kad tokiu būdu, viską pateikiant paskutinę minutę, yra siekiama, kad darbo grupės nariai tiesiog nespėtų kažko pamatyti, o partijos – sureaguoti ir kelti diskusinių klausimų. Galbūt taip buvo bandoma pridengti planus įvesti politinę cenzūrą, kai neigiama žmonių nuomonė apie valdžią bus reguliuojama kaip politinė reklama, bet toks darbo stilius tikrai neveda į sutarimą ir dialogą“, – sako LVŽS pirmininkas R. Karbauskis.