Prezidentas: stovime šios juodos bangos kelyje

„Dabar, kaip ir tais neramiais, seniai prabėgusiais laikais, mes jaučiame kaimynystėje augančią grėsmę. Matome, kaip melas, neapykanta ir smurtas vėl kėsinasi sugriauti pasaulinę tvarką, o mes stovime šios juodos bangos kelyje“, – Lietuvos kariuomenės 107-ųjų atkūrimo metinių minėjimo renginyje Katedros aikštėje sekmadienį kalbėjo G. Nausėda.
Šalies vadovas teigė, kad šiandien, kaip ir prieš daugiau negu 100 metų, reikia stiprinti krašto gynybą.
Jaučiame kaimynystėje augančią grėsmę.
„Šiandien, kaip ir prieš 107 metus, turime veikti greitai ir tiksliai, stiprinti nacionalinę gynybą ir ruoštis bet kokiems iššūkiams. Laimei, mūsų valstybė šiandien yra gerokai stipresnė ir atsparesnė, o Lietuvos kariuomenė – moderni, puikiai pasiruošusi ir integruota į NATO struktūras“, – teigė G. Nausėda.
Savo kalboje šalies vadovas pabrėžė, kad pastaruoju metu itin daug investuojama ne tik į Lietuvos kariuomenę, bet ir apskritai į šalies gynybą, daug ir intensyviai bendradarbiaujama su sąjungininkais.
„Sparčiai didiname krašto apsaugos finansavimą, kuris jau kitų metų valstybės biudžete pasieks istorines aukštumas. Investuojame į geresnes tarnybos sąlygas bei konkurencingą karių atlygį. Atkūrėme Pirmąją diviziją ir artėjame prie jos pilno operacinio pajėgumo. Stipriname kariuomenės kovinę galią ir šalies oro gynybą. Ruošiame infrastruktūrą nuolatiniam Vokietijos brigados įsikūrimui bei Jungtinių Amerikos Valstijų karių rotacijai Lietuvoje“, – kalbėjo prezidentas.
Jo teigimu, visgi, svarbiausia, kad šiuo metu tarp Lietuvos kariuomenės ir šalies žmonių išlieka stiprus ryšys.
„Visuomenė mato kariuomenės pastangas, ja pasitiki ir palaiko investicijas į krašto apsaugą. Vis daugiau randasi suvokimo, kad šalies gynyba turi būti visuotinė ir įtraukti kiekvieną pilietį“, – akcentavo G. Nausėda.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
