Prezidentas sako iš Vance'o išgirdęs, kad JAV neketina prekiauti Ukrainos teritorija

Taip jis kalbėjo artėjant JAV ir Rusijos prezidentų Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) bei Vladimiro Putino susitikimui, vyksiančiam penktadienį Aliaskoje.
G. Nausėda trečiadienį dalyvavo Ukrainą remiančių valstybių nuotoliniame susitikime, kur buvo ir J. D. Vance'as.
„Nuogąstavimų yra daug, tačiau tuos nuogąstavimus vakar paneigė arba bent jau tikrai iš dalies paneigė mūsų susitikimas su JAV viceprezidentu ponu Vance'u ir prieš tai vykęs kelių didžiųjų Europos Sąjungos valstybių susitikimas, tiesa, nuotolinis, su prezidentu Trumpu“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį teigė Lietuvos prezidentas.
„Amerikiečiai labai aiškiai transliavo žinią, kad jie tikrai neketina penktadienį prekiauti Ukrainos teritorija. Viskas, apie ką bus kalbama, bus kalbama apie besąlygišką ugnies nutraukimą, tvarų ugnies nutraukimą ne kelioms dienoms, bet tvarų nutraukimą pakankamai ilgam laikotarpiui, kuris būtų savotiška įžanga į taikos procesą“, – pridūrė jis.
Pasak prezidento, bet kokie sprendimai dėl Ukrainos teritorijų bus priimami pirmiausia atsižvelgiant į Ukrainos interesus, o susitikimuose, kur tai bus sprendžiama, dalyvaus ir šios šalies vadovas Volodymyras Zelenskis.
„Penktadienį labai tikiuosi, galime sulaukti teigiamų žinių dėl ugnies nutraukimo, tačiau jeigu Putinas atvyks tiesiog vėl nusiteikęs muilinti akis tarptautinei bendruomenei, prezidentas Trumpas pareiškė, kad jis tokį jo ketinimą labai aiškiai ir greitai identifikuos ir, jeigu pamatys, kad tikrai taip yra, pokalbio toliau nebetęs“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Variantai galimi įvairūs, tačiau bet kuriuo atveju aš manau, kad tikrai Ukrainos interesai nebus paaukoti. Kas gali atsitikti, susitikimas gali tiesiog nepavykti, nutrūkti ir tada mes neturėsime rezultato. Būtų apmaudu, bet tai yra šansas, kuriuo mes privalome pasinaudoti“, – tvirtino jis.
Ukrainos rėmėjai baiminasi, kad D. Trumpas gali nusileisti V. Putino reikalavimams dėl dalies Ukrainos teritorijų – ypač Krymo, Donecko ir Luhansko sričių – aneksijos.
