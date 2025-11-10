Prezidentas: Remigijaus Žemaitaičio kalbos apie užsienio politiką netoleruotinos

„Jeigu kalbėtume apie kokius nors kosmetinius dalykus, tai dar galima būtų toleruoti, tačiau kai kalbama apie visiškai strateginį, skirtingą požiūrį į užsienio politikos tikslus, gaires, įgyvendinimo metodus, tai nėra toleruotina“, – pirmadienį LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė valstybės vadovas.
„Ir nežinau, ar konsultacijų arba įtikinėjimo būdu pono Žemaitaičio nuostatos, esminės nuostatos, gali pasikeisti“, – kalbėjo G. Nausėda.
Jis pabrėžė, kad tarp to, ką kalba R. Žemaitaitis ir to, ką deklaruoja valdančioji koalicija užsienio politikos srityje, yra „labai esminiai neatitikimai.
Pastaruoju metu „Nemuno aušros“ pirmininkas viešai kritikavo Lietuvos užsienio politiką ginant Lietuvos vežėjų interesus Baltarusijoje. Be to, antradienį jis susitiko su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjarto (Pėteriu Sijartu).
R. Žemaitaitis savo paskyroje „Facebook“ tvirtina, kad dabartinė Lietuvos užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe.
„Ar baudžiauninko mentaliteto politikai, kurie nesugeba kurti užsienio politikos, o ją sėkmingai griauna septynerius metus, bus išlydėti į užtarnautą poilsį, kartu su drauge?
Kad ir kokia nemaloni situacija būtų su Baltarusija ir jos tyčia leidžiamais provokaciniais balionais, politikai per pasiuntinius turi vykdyti užsienio politiką rūpindamiesi savo piliečiais ir jų saugumu. Tik ne mūsų Vilniaus burbulo vertybininkai, kurie visus laiko baudžiauninkais, kai tuo metu kaimyninės šalys toliau sėkmingai „tyliai“ bendrauja su diktatoriais“, – prieš penkias dienas rašė „aušriečių“ lyderis.
„Tokio beviltiškumo dar neteko matyti! Lietuvos verslas paliktas likimo valiai, o mes užsiimame niekais. Baudžiauninko mentalitetas panašu, kad valstybės interesus paskandino“, – kitame įraše teigia R. Žemaitaitis.
Taip jis piktinosi Vyriausybės sprendimu uždaryti sieną su Baltarusija dėl iš šios šalies leidžiamų kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto darbą. Dėl to kaimyninėje šalyje įstrigo keli tūkstančiai vilkikų lietuviškais numeriais. Dalis jį grįžo namo, tačiau dar 1,1 tūkst. vilkikų yra Baltarusijoje, nes šios šalies valdžia apribojo jų judėjimą.
