Nausėda apie Žemaitaitį: tai jau kokia ketvirtoji šantažo serija, laukiame tęsinio

„Be abejo, kad tai yra šantažas, bet aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų, nes tai jau turbūt kokia ketvirtoji serija, laukiame tęsinio“, – pirmadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
Jis teigė jau apsisprendęs dėl Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio skyrimo aplinkos ir energetikos ministrais naujojoje Vyriausybėje, tačiau pirmiausia savo sprendimą nori išsakyti paskirtajai premjerei, o tuomet – žiniasklaidai.
„Taip, aš turiu sprendimą, tačiau aš noriu jį dabar įgarsinti paskirtai premjerei ir žiūrėsime, judėti reikia į priekį, – kalbėjo G. Nausėda. – Tiesą sakant, po to jūs būsite pirmieji, kurie išgirsite tą sprendimą.“
Šiuos kandidatus delegavo valdančioji „Nemuno aušra“. Juos paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui praėjusią savaitę.
Tiesą sakant, po to jūs būsite pirmieji, kurie išgirsite tą sprendimą.
Tačiau šalies vadovas atsisakė juos įtraukti į dekretą dėl Vyriausybės sudėties, argumentuodamas, kad kandidatūros jam buvo pateiktos paskutinę ministrų kabineto formavimo dieną ir nespėta jų įvertinti.
Remdamasi anoniminiais šaltiniais, praėjusios savaitės pabaigoje žiniasklaida pranešė, kad G. Nausėda abu kandidatus į ministrus atmetė, tačiau prezidento patarėjas Frederikas Jansonas tai paneigė.
Šalies vadovas jau anksčiau sakė, kad norėtų naujojoje Vyriausybėje matyti Gintauto Palucko kabinete dirbusį energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Jį į šias pareigas buvo delegavusi į naują valdančiąją koaliciją nepakviesta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigia, kad prezidentui nepatvirtinus P. Poderskio ir M. Jablonskio ministrais, valdančiosios daugumos sutartis nustos galioti, tačiau tada galėtų būti pasirašoma nauja, „aušriečių“ atsakomybėn deleguojant naujas ministerijas.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.
Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę. G. Nausėda kartoja, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo yra pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
P. Poderskis ir M. Jablonskis nėra „Nemuno aušros“ nariai.
(be temos)