 Prezidentas pateikė Seimui Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres

Prezidentas pateikė Seimui Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres

2025-08-14 14:13
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pateikė Seimui socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas, pranešė Prezidentūra.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Naujasis ministras pirmininkas bus skiriamas praėjusią savaitę atsistatydinus vis daugiau klausimų dėl verslo ir praeities sulaukusiam Gintautui Paluckui.

Seimo pirmasis vicepirmininkas Juozas Olekas BNS sakė, kad pirmadienį parlamento valdyba turėtų nutarti, kada kandidatūros tvirtinimui šaukti neeilinę sesiją.

Kai Seimas patvirtins naująjį premjerą, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

BNS rašė, kad keičiantis Vyriausybei, socialdemokratai taip pat vykdo konsultacijas dėl valdančiosios koalicijos atnaujinimo.

Jos sudėtis turėtų keistis, nes Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ atsisakė būsimojoje daugumoje dirbti su dabartine partnere „Nemuno aušra“.

Socialdemokratai taip pat vykdė konsultacijas dėl koalicijos su dabar opozicijoje esančia Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
premjerė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų