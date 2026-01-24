 Prezidentas lankysis Varšuvoje, su Lenkijos kolega dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo minėjime

2026-01-24 08:25
BNS inf.

 Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene šeštadienį vyksta į Varšuvą, kur susitiks su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu ir dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjimo renginiuose.

Gitanas Nausėda ir Karolis Nawrockis
Gitanas Nausėda ir Karolis Nawrockis / T. Biliūno / BNS nuotr.

1863–1864 metais Abiejų Tautų Respublikos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės) nacionalinis pasipriešinimas Rusijos imperijos valdžiai buvo kovingiausias, ilgiausiai trukęs tautinio ir socialinio išsivadavimo judėjimas Rusijos imperijoje XIX amžiuje.

Sukilimas apėmė Lenkijos karalystę (į ją įėjo ir Užnemunė), Lietuvą, Baltarusiją ir dalį Ukrainos. Pasipriešinimą Rusijos imperija numalšino, bet sukilimas turi ypatingą reikšmę visoms tautoms, kovojusioms prieš priespaudą.

1863–1864 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena minima sausio 22-ąją.

